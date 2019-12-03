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"نادي الإبل" يعلن بدء التسجيل في النسخة الثانية لـ "مزاد النخبة"‎

شروط محدّدة للمشاركة في البيع والشراء والتسجيل عبر الرابط الإلكتروني

أعلنت إدارة نادي الإبل، بدء التسجيل في النسخة الثانية لـ"مزاد النخبة"، الذي سيُقام يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441، الموافق 10 ديسمبر 2019، في الصياهد (140 كلم شمال شرقي الرياض).

ويعد المزاد الذي يُقام ضمن أنشطة نادي الإبل، هو الأضخم من نوعه عالمياً، حيث يشارك فيه كبار ملَّاك الإبل من داخل المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول المنطقة، كما يستهدف شرائح عربية وعالمية جديدة، ويحظى بمتابعة وتغطية إعلامية واسعة.

ووضعت إدارة النادي عدداً من الاشتراطات للمشاركة بالمزاد، فعلى البائعين الراغبين في المشاركة دفع رسوم غير مستردة بقيمة 25 ألف ريال، مع وجود شهادة خلو "الفردية" من العبث والتشبيه من نادي الإبل، إضافة إلى تقديم شهادة خلو "الفردية" من (الأمراض المعدية و الحمّى المالطية)، من وزارة الزراعة أو "مركز تلاد"، وتحديد الحد الأدنى للبيع (مع التزام المزاد بسرية المعلومات)، وفي حال البيع يكون هناك (سعي 5 %) يخصم منها 25 ألفاً المدفوعة مسبقاً من قِبل البائع.

أما "المشترون" فلابد من تقديم شيك مصدّق أو تحويل بنكي لحساب النادي بمبلغ 50 ألف ريال (تسترد في حال عدم الشراء وفي حال الشراء تعد من قيمة الصفقة)، على أن تكون المزايدة بمبلغ 10 آلاف ريال.

يأتي "مزاد النخبة" امتداداً لجهود النادي في تقديم إبل سليمة خالية من العبث والغش، وخاضعة لجميع الفحوص الطبية المتقدِّمة التي تضمن سلامتها للمشتري.

كما دعت إدارة النادي الراغبين في المشاركة، التسجيل ابتداءً من اليوم عبر الرابط التالي: https://www.elite-auction.org

نادي الإبل مزاد النخبة الصياهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نادي الإبل" يعلن بدء التسجيل في النسخة الثانية لـ "مزاد النخبة"‎
سبق

أعلنت إدارة نادي الإبل، بدء التسجيل في النسخة الثانية لـ"مزاد النخبة"، الذي سيُقام يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441، الموافق 10 ديسمبر 2019، في الصياهد (140 كلم شمال شرقي الرياض).

ويعد المزاد الذي يُقام ضمن أنشطة نادي الإبل، هو الأضخم من نوعه عالمياً، حيث يشارك فيه كبار ملَّاك الإبل من داخل المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول المنطقة، كما يستهدف شرائح عربية وعالمية جديدة، ويحظى بمتابعة وتغطية إعلامية واسعة.

ووضعت إدارة النادي عدداً من الاشتراطات للمشاركة بالمزاد، فعلى البائعين الراغبين في المشاركة دفع رسوم غير مستردة بقيمة 25 ألف ريال، مع وجود شهادة خلو "الفردية" من العبث والتشبيه من نادي الإبل، إضافة إلى تقديم شهادة خلو "الفردية" من (الأمراض المعدية و الحمّى المالطية)، من وزارة الزراعة أو "مركز تلاد"، وتحديد الحد الأدنى للبيع (مع التزام المزاد بسرية المعلومات)، وفي حال البيع يكون هناك (سعي 5 %) يخصم منها 25 ألفاً المدفوعة مسبقاً من قِبل البائع.

أما "المشترون" فلابد من تقديم شيك مصدّق أو تحويل بنكي لحساب النادي بمبلغ 50 ألف ريال (تسترد في حال عدم الشراء وفي حال الشراء تعد من قيمة الصفقة)، على أن تكون المزايدة بمبلغ 10 آلاف ريال.

يأتي "مزاد النخبة" امتداداً لجهود النادي في تقديم إبل سليمة خالية من العبث والغش، وخاضعة لجميع الفحوص الطبية المتقدِّمة التي تضمن سلامتها للمشتري.

كما دعت إدارة النادي الراغبين في المشاركة، التسجيل ابتداءً من اليوم عبر الرابط التالي: https://www.elite-auction.org

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
09:21 AM

"نادي الإبل" يعلن بدء التسجيل في النسخة الثانية لـ "مزاد النخبة"‎

شروط محدّدة للمشاركة في البيع والشراء والتسجيل عبر الرابط الإلكتروني

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نافل السبيعي - الرياض
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1,188

أعلنت إدارة نادي الإبل، بدء التسجيل في النسخة الثانية لـ"مزاد النخبة"، الذي سيُقام يوم الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441، الموافق 10 ديسمبر 2019، في الصياهد (140 كلم شمال شرقي الرياض).

ويعد المزاد الذي يُقام ضمن أنشطة نادي الإبل، هو الأضخم من نوعه عالمياً، حيث يشارك فيه كبار ملَّاك الإبل من داخل المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول المنطقة، كما يستهدف شرائح عربية وعالمية جديدة، ويحظى بمتابعة وتغطية إعلامية واسعة.

ووضعت إدارة النادي عدداً من الاشتراطات للمشاركة بالمزاد، فعلى البائعين الراغبين في المشاركة دفع رسوم غير مستردة بقيمة 25 ألف ريال، مع وجود شهادة خلو "الفردية" من العبث والتشبيه من نادي الإبل، إضافة إلى تقديم شهادة خلو "الفردية" من (الأمراض المعدية و الحمّى المالطية)، من وزارة الزراعة أو "مركز تلاد"، وتحديد الحد الأدنى للبيع (مع التزام المزاد بسرية المعلومات)، وفي حال البيع يكون هناك (سعي 5 %) يخصم منها 25 ألفاً المدفوعة مسبقاً من قِبل البائع.

أما "المشترون" فلابد من تقديم شيك مصدّق أو تحويل بنكي لحساب النادي بمبلغ 50 ألف ريال (تسترد في حال عدم الشراء وفي حال الشراء تعد من قيمة الصفقة)، على أن تكون المزايدة بمبلغ 10 آلاف ريال.

يأتي "مزاد النخبة" امتداداً لجهود النادي في تقديم إبل سليمة خالية من العبث والغش، وخاضعة لجميع الفحوص الطبية المتقدِّمة التي تضمن سلامتها للمشتري.

كما دعت إدارة النادي الراغبين في المشاركة، التسجيل ابتداءً من اليوم عبر الرابط التالي: https://www.elite-auction.org

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