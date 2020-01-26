النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد... التابلاين تنشر تقريراً عن موسم الفقع في حفر الباطن قبل 48 عاماً

كشفت عن ظهور الكمأة في القيصومة ما دفع المهتمين للقدوم من أجل جنيه

قبل 48 عاماً، نشرت مجلة التابلاين تقريراً باللغة الإنجليزية تحدثت فيه عن موسم الربيع في محافظة حفرالباطن، وظهور نبات الكمأ في البراري، وطرق جمع الكمأ وبيعه وتصديره للخارج.

وكشفت مجلة التابلاين عن ظهور الكمأة بكميات كبيرة في محيط القيصومة التابعة لمحافظة حفرالباطن، ما دفع الباحثين عنه للقدوم من المناطق المجاورة من أجل جنيه.

وذكرت المجلة أن القيصومة واحدة من المناطق القليلة في المملكة العربية السعودية التي تحمل نوع التربة (الجيرية) المواتية لظهور الكمأ، لكن ذلك يعتمد على سقوط مطر الشتاء الباكر.

وأشارت إلى أن الكمأ يقدم كأطعمة لذيذة في الأوقات الكلاكسيكة، واعتبرت أن الباحثين عنها يقيمون بالقرب من القيصومة خلال موسم الكمأة عندما تكون الظروف مواتية ويمتد من يناير إلى مارس .

وأوضحت المجلة أن الباحثين يقومون بجمع الكمأ ويبيعونه في مدينة حفر الباطن المجاورة للقيصومة، ومنها يتم نقل الكمأة إلى أجزاء صحراوية مختلفة من المملكة ومن ثم يجري تصديرها إلى الأسواق العربية المجاورة.

يذكر أن أمين حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، قد دشن مهرجان الكمأ قبل خمسة أيام، حيث تنظمه الأمانة ويستمر لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 15-05-144هـ، ويهدف لإبراز المقومات السياحية للمحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد... التابلاين تنشر تقريراً عن موسم الفقع في حفر الباطن قبل 48 عاماً
سبق

قبل 48 عاماً، نشرت مجلة التابلاين تقريراً باللغة الإنجليزية تحدثت فيه عن موسم الربيع في محافظة حفرالباطن، وظهور نبات الكمأ في البراري، وطرق جمع الكمأ وبيعه وتصديره للخارج.

وكشفت مجلة التابلاين عن ظهور الكمأة بكميات كبيرة في محيط القيصومة التابعة لمحافظة حفرالباطن، ما دفع الباحثين عنه للقدوم من المناطق المجاورة من أجل جنيه.

وذكرت المجلة أن القيصومة واحدة من المناطق القليلة في المملكة العربية السعودية التي تحمل نوع التربة (الجيرية) المواتية لظهور الكمأ، لكن ذلك يعتمد على سقوط مطر الشتاء الباكر.

وأشارت إلى أن الكمأ يقدم كأطعمة لذيذة في الأوقات الكلاكسيكة، واعتبرت أن الباحثين عنها يقيمون بالقرب من القيصومة خلال موسم الكمأة عندما تكون الظروف مواتية ويمتد من يناير إلى مارس .

وأوضحت المجلة أن الباحثين يقومون بجمع الكمأ ويبيعونه في مدينة حفر الباطن المجاورة للقيصومة، ومنها يتم نقل الكمأة إلى أجزاء صحراوية مختلفة من المملكة ومن ثم يجري تصديرها إلى الأسواق العربية المجاورة.

يذكر أن أمين حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، قد دشن مهرجان الكمأ قبل خمسة أيام، حيث تنظمه الأمانة ويستمر لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 15-05-144هـ، ويهدف لإبراز المقومات السياحية للمحافظة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
09:56 PM

شاهد... التابلاين تنشر تقريراً عن موسم الفقع في حفر الباطن قبل 48 عاماً

كشفت عن ظهور الكمأة في القيصومة ما دفع المهتمين للقدوم من أجل جنيه

A A A
عويد التومي - حفر الباطن
0
4,933

قبل 48 عاماً، نشرت مجلة التابلاين تقريراً باللغة الإنجليزية تحدثت فيه عن موسم الربيع في محافظة حفرالباطن، وظهور نبات الكمأ في البراري، وطرق جمع الكمأ وبيعه وتصديره للخارج.

وكشفت مجلة التابلاين عن ظهور الكمأة بكميات كبيرة في محيط القيصومة التابعة لمحافظة حفرالباطن، ما دفع الباحثين عنه للقدوم من المناطق المجاورة من أجل جنيه.

وذكرت المجلة أن القيصومة واحدة من المناطق القليلة في المملكة العربية السعودية التي تحمل نوع التربة (الجيرية) المواتية لظهور الكمأ، لكن ذلك يعتمد على سقوط مطر الشتاء الباكر.

وأشارت إلى أن الكمأ يقدم كأطعمة لذيذة في الأوقات الكلاكسيكة، واعتبرت أن الباحثين عنها يقيمون بالقرب من القيصومة خلال موسم الكمأة عندما تكون الظروف مواتية ويمتد من يناير إلى مارس .

وأوضحت المجلة أن الباحثين يقومون بجمع الكمأ ويبيعونه في مدينة حفر الباطن المجاورة للقيصومة، ومنها يتم نقل الكمأة إلى أجزاء صحراوية مختلفة من المملكة ومن ثم يجري تصديرها إلى الأسواق العربية المجاورة.

يذكر أن أمين حفر الباطن المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني، قد دشن مهرجان الكمأ قبل خمسة أيام، حيث تنظمه الأمانة ويستمر لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 15-05-144هـ، ويهدف لإبراز المقومات السياحية للمحافظة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,830
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,504
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,632
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,605

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة