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"تعليم المخواة" تحصد "الوسام الذهبي" في العمل التطوعي

شاركت بحزمة من الفعاليات والمبادرات النوعية والملتقيات والندوات

بارك مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق حصول الإدارة على الوسام الذهبي في العمل التطوعي على مستوى وزارة التعليم.

وكان الجالوق قد اعتمد خطة الإدارة للمشاركة في اليوم العالمي للتطوع، والتي اشتملت على حزمة من الفعاليات المنوعة والمبادرات النوعية والملتقيات والندوات والبرامج التثقيفية التي تهدف إلى نشر ثقافة التطوع وتبرز أهميته لمواكبة مستهدفات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠.

وثمن الجالوق جهود المساعدين وفريق العمل بقسم النشاط الطلابي بقسميه قيادة ومشرفين ومشرفات، ومكاتب التعليم والمدارس، مؤكداً أن المنافسة تحققت للإدارة من خلال منظومة القيم والرسالة السامية، داعياً إلى مزيد من العمل النوعي والحضور والتميز.

وقال الجالوق بمناسبة ‫اليوم العالمي للتطوع 2020 إن التطوع قيمة إسلامية رفيعة، ومنها يُعدّ العمل التطوعي أبرز وسائل النهوض بالسلوك الحضاري للأمم فهو يعكس معاني التكافل والتكاتف والإيثار.

وأضاف، نسعد في ‫تعليم المخواة بمشاركة العالم الاحتفاء والفخر بعطاءات المتطوعين والمتطوعات.

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"تعليم المخواة" تحصد "الوسام الذهبي" في العمل التطوعي
سبق

بارك مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق حصول الإدارة على الوسام الذهبي في العمل التطوعي على مستوى وزارة التعليم.

وكان الجالوق قد اعتمد خطة الإدارة للمشاركة في اليوم العالمي للتطوع، والتي اشتملت على حزمة من الفعاليات المنوعة والمبادرات النوعية والملتقيات والندوات والبرامج التثقيفية التي تهدف إلى نشر ثقافة التطوع وتبرز أهميته لمواكبة مستهدفات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠.

وثمن الجالوق جهود المساعدين وفريق العمل بقسم النشاط الطلابي بقسميه قيادة ومشرفين ومشرفات، ومكاتب التعليم والمدارس، مؤكداً أن المنافسة تحققت للإدارة من خلال منظومة القيم والرسالة السامية، داعياً إلى مزيد من العمل النوعي والحضور والتميز.

وقال الجالوق بمناسبة ‫اليوم العالمي للتطوع 2020 إن التطوع قيمة إسلامية رفيعة، ومنها يُعدّ العمل التطوعي أبرز وسائل النهوض بالسلوك الحضاري للأمم فهو يعكس معاني التكافل والتكاتف والإيثار.

وأضاف، نسعد في ‫تعليم المخواة بمشاركة العالم الاحتفاء والفخر بعطاءات المتطوعين والمتطوعات.

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
02:06 PM

"تعليم المخواة" تحصد "الوسام الذهبي" في العمل التطوعي

شاركت بحزمة من الفعاليات والمبادرات النوعية والملتقيات والندوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المخواة
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بارك مدير تعليم المخواة الدكتور علي الجالوق حصول الإدارة على الوسام الذهبي في العمل التطوعي على مستوى وزارة التعليم.

وكان الجالوق قد اعتمد خطة الإدارة للمشاركة في اليوم العالمي للتطوع، والتي اشتملت على حزمة من الفعاليات المنوعة والمبادرات النوعية والملتقيات والندوات والبرامج التثقيفية التي تهدف إلى نشر ثقافة التطوع وتبرز أهميته لمواكبة مستهدفات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠.

وثمن الجالوق جهود المساعدين وفريق العمل بقسم النشاط الطلابي بقسميه قيادة ومشرفين ومشرفات، ومكاتب التعليم والمدارس، مؤكداً أن المنافسة تحققت للإدارة من خلال منظومة القيم والرسالة السامية، داعياً إلى مزيد من العمل النوعي والحضور والتميز.

وقال الجالوق بمناسبة ‫اليوم العالمي للتطوع 2020 إن التطوع قيمة إسلامية رفيعة، ومنها يُعدّ العمل التطوعي أبرز وسائل النهوض بالسلوك الحضاري للأمم فهو يعكس معاني التكافل والتكاتف والإيثار.

وأضاف، نسعد في ‫تعليم المخواة بمشاركة العالم الاحتفاء والفخر بعطاءات المتطوعين والمتطوعات.

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