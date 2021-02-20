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شاهد.. الفيضانات تجتاح العاصمة الإندونيسية وإجلاء 1380 من السكان

تضرر 200 حي وتجهيز أكثر من 20 مركزًا للإجلاء في مختلف الأنحاء

أجبرت فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أكثر من ألف شخص على النزوح من منازلهم، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل أيضًا.

وقال القائم بأعمال رئيس وكالة "جاكرتا" لتخفيف آثار الكوارث، سابدو كورنيانتو، في بيان اليوم السبت: إنه تم إجلاء حوالي 1380 شخصًا من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها عشرة ملايين شخص، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق، وقال إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وفي ذات السياق وبحسب روسيا اليوم قال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان للتلفزيون المحلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم: إن "أحدث البيانات تشير إلى تضرر مئتي حي" في المدينة.

وأضاف أنه تم تجهيز أكثر من عشرين مركزًا للإجلاء في مختلف أنحاء المدينة.

وتابع باسويدان: إن "المطر توقف، ولكن المياه من مناطق أخرى لا تزال تؤثر على جاكرتا، نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة، وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم".

يذكر أن إندونيسيا غالبًا ما تتعرض لانهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة خلال موسم الأمطار.

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شاهد.. الفيضانات تجتاح العاصمة الإندونيسية وإجلاء 1380 من السكان
سبق

أجبرت فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أكثر من ألف شخص على النزوح من منازلهم، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل أيضًا.

وقال القائم بأعمال رئيس وكالة "جاكرتا" لتخفيف آثار الكوارث، سابدو كورنيانتو، في بيان اليوم السبت: إنه تم إجلاء حوالي 1380 شخصًا من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها عشرة ملايين شخص، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق، وقال إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وفي ذات السياق وبحسب روسيا اليوم قال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان للتلفزيون المحلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم: إن "أحدث البيانات تشير إلى تضرر مئتي حي" في المدينة.

وأضاف أنه تم تجهيز أكثر من عشرين مركزًا للإجلاء في مختلف أنحاء المدينة.

وتابع باسويدان: إن "المطر توقف، ولكن المياه من مناطق أخرى لا تزال تؤثر على جاكرتا، نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة، وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم".

يذكر أن إندونيسيا غالبًا ما تتعرض لانهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة خلال موسم الأمطار.

20 فبراير 2021 - 8 رجب 1442
12:55 PM

شاهد.. الفيضانات تجتاح العاصمة الإندونيسية وإجلاء 1380 من السكان

تضرر 200 حي وتجهيز أكثر من 20 مركزًا للإجلاء في مختلف الأنحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجبرت فيضانات عارمة اجتاحت عدة مناطق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، أكثر من ألف شخص على النزوح من منازلهم، مع تحذير وكالة الأرصاد الجوية من أن تلك الأوضاع ستستمر الأسبوع المقبل أيضًا.

وقال القائم بأعمال رئيس وكالة "جاكرتا" لتخفيف آثار الكوارث، سابدو كورنيانتو، في بيان اليوم السبت: إنه تم إجلاء حوالي 1380 شخصًا من سكان جاكرتا من المناطق الجنوبية والشرقية من المدينة، التي يقطنها عشرة ملايين شخص، بعد أن وصلت مياه الفيضانات إلى ارتفاع 1.8 متر في بعض المناطق، وقال إنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وفي ذات السياق وبحسب روسيا اليوم قال حاكم جاكرتا أنيس باسويدان للتلفزيون المحلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم: إن "أحدث البيانات تشير إلى تضرر مئتي حي" في المدينة.

وأضاف أنه تم تجهيز أكثر من عشرين مركزًا للإجلاء في مختلف أنحاء المدينة.

وتابع باسويدان: إن "المطر توقف، ولكن المياه من مناطق أخرى لا تزال تؤثر على جاكرتا، نأمل ألا تصل إلى وسط المدينة، وعندما تنحسر المياه يمكن للناس استئناف أنشطتهم".

يذكر أن إندونيسيا غالبًا ما تتعرض لانهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة خلال موسم الأمطار.

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