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"الهنداوي" يشيد بدور الكشافة السعودية في دعم "رسل السلام"

أعرب عن تقديره للجهود المبذولة خلال خدمة الحجاج والمعتمرين

أشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي، خلال مشاركته في "الملتقى الكشفي الأردني المقدسي الأول

للرواد"، بدور الكشافة في خدمة المجتمعات، والذي نفذته رواد كشافة الأردن مساء يوم أمس الخميس.

وثمّن جهود الكشافة السعودية وحضورها المميز في مختلف المناسبات الكشفية خصوصاَ في دعم مشروع رسل السلام العالمي.

وأثنى الهنداوي على الحضور المميز للكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج والعمرة بشهر رمضان بمكة المكرمة والمدينة المنورة في كل عام.

الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهنداوي" يشيد بدور الكشافة السعودية في دعم "رسل السلام"
سبق

أشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي، خلال مشاركته في "الملتقى الكشفي الأردني المقدسي الأول

للرواد"، بدور الكشافة في خدمة المجتمعات، والذي نفذته رواد كشافة الأردن مساء يوم أمس الخميس.

وثمّن جهود الكشافة السعودية وحضورها المميز في مختلف المناسبات الكشفية خصوصاَ في دعم مشروع رسل السلام العالمي.

وأثنى الهنداوي على الحضور المميز للكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج والعمرة بشهر رمضان بمكة المكرمة والمدينة المنورة في كل عام.

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
02:48 PM

"الهنداوي" يشيد بدور الكشافة السعودية في دعم "رسل السلام"

أعرب عن تقديره للجهود المبذولة خلال خدمة الحجاج والمعتمرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي، خلال مشاركته في "الملتقى الكشفي الأردني المقدسي الأول

للرواد"، بدور الكشافة في خدمة المجتمعات، والذي نفذته رواد كشافة الأردن مساء يوم أمس الخميس.

وثمّن جهود الكشافة السعودية وحضورها المميز في مختلف المناسبات الكشفية خصوصاَ في دعم مشروع رسل السلام العالمي.

وأثنى الهنداوي على الحضور المميز للكشافة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج والعمرة بشهر رمضان بمكة المكرمة والمدينة المنورة في كل عام.

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