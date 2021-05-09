النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة المدينة المنورة تنقذ طفلة كانت معلقة من عنقها بأعلى فندق مهجور

إيقاف والدتها "مالية الجنسية" وُجدت في السطح وإحالتها للنيابة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة. وبمباشرة الحالة - بحمد الله – تم إنقاذ الطفلة ذات الأعوام الثلاثة، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأضاف بأنه استُوقفت سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع، وُجدت في سطح الفندق، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المدينة المنورة النيابة العامة المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة المدينة المنورة تنقذ طفلة كانت معلقة من عنقها بأعلى فندق مهجور
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة. وبمباشرة الحالة - بحمد الله – تم إنقاذ الطفلة ذات الأعوام الثلاثة، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأضاف بأنه استُوقفت سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع، وُجدت في سطح الفندق، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
01:49 AM

شرطة المدينة المنورة تنقذ طفلة كانت معلقة من عنقها بأعلى فندق مهجور

إيقاف والدتها "مالية الجنسية" وُجدت في السطح وإحالتها للنيابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
7
13,479

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن الجهات الأمنية المختصة أثناء قيامها بمهامها لاحظت طفلة معلقة من عنقها بأعلى أحد الفنادق المهجورة. وبمباشرة الحالة - بحمد الله – تم إنقاذ الطفلة ذات الأعوام الثلاثة، ونُقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحالتها الصحية مستقرة.

وأضاف بأنه استُوقفت سيدة من الجنسية المالية في العقد الرابع، وُجدت في سطح الفندق، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها والدتها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتها إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,433
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,082
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,934

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة