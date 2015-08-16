"تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب"
بشرط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة للمتقدم 5 سنوات
أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.
وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.
"تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-16
أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.
وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
02:44 PM
"تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب"
بشرط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة للمتقدم 5 سنوات
أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.
وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.