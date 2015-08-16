النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب"

بشرط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة للمتقدم 5 سنوات

أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.

وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب"
سبق

أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.

وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
02:44 PM

"تقنية الليث": استمرار القبول في "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب"

بشرط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة للمتقدم 5 سنوات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
0
594

أعلنت الكلية التقنية بالليث بمنطقة مكة المكرّمة، استمرار القبول المباشر لتخصص "الإدارة المكتبية وبرمجيات الحاسب الآلي"، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠، حتى انتهاء المقاعد.

وتشترط الكلية أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون قد مضى عليها خمس سنوات، وألا يزيد عمره على ٢٥ عاماً.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,878
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,803
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,783
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,906

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة