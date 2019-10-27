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"الحمدان": نحرص على تمكين المرأة في جميع الجهات الحكومية حسب لائحة الموارد البشرية

شغل مناصب إشرافية وقيادية وإسناد ملَفات ومبادرات مهمة للكفاءات النسائية

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان, حرص الوزارة في سبيل تمكين المرأة في الوظائف المتاحة في جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بتمكين المرأة في وزارة الخدمة المدنية من خلال تمكينها من شغل مناصب إشرافية وقيادية، وإسناد مِلَفات ومبادرات مهمة للكفاءات النسائية لتحقيق إستراتيجيات الوزارة وأهدافها المعلنة، مشيدًا بتميز الكوادر النسائية وإبداعها في جميع ما يسند إليهن من مهام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اللقاء التعريفي حول دور وكالة تمكين المرأة لمنسوبات الوزارة، حيث أوضح أنّ وزارة الخدمة المدنية تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة وعادلة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي وأداء أعمالها بكفاءة، وأن الجنس لم يعد معياراً في الاختيار لشغل الوظائف بمختلف فئاتها ومستوياتها.
وقال: "إن الأنظمة واللوائح في الخدمة المدنية لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وقد جاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بمبادئ ومفاهيم تدعم تمكين المرأة، منها على سبيل المثال لا الحصر بناء ثقافة عمل مؤسسية إيجابية تضمن حقوق منسوبيها، وتدعم تطويرهم وتدريبهم.
وبين "الحمدان" أن الوزارة تدعم تطوير المرأة وتدريبها على نحو يواكب المتغيرات الإدارية الحديثة لجعلها قادرة على العطاء، والمشاركة في المناصب القيادية والإشرافية من خلال تبنيها ودعمها وصقل مواهبها عبر حزمة من البرامج التطويرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك برنامج (الأخصائي المعتمد للائحة التنفيذية للموارد البشرية) بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، و(البرنامج الوطني لتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية) بالشراكة مع معهد (CIPD) العالمي، بالإضافة إلى (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية) التي عملت على تأسيسها الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبية الدولية الرائدة وتم اعتمادها من مجلس الوزراء مؤخراً، حيث تهدف إلى إعداد قيادات وطنية من الجنسين نسائية ورجالية على حد سواء، تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور.
وفي ختام اللقاء التعريفي قدم وزير الخدمة المدنية شكره للقيادة على ما توليه للوزارة من عناية وتوجيه دائمين لتحقيق أهدافها وخططها المتسقة مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني, كما شكر العاملين والمشاركين في اللقاء.

وزير الخدمة المدنية وزارة الخدمة المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحمدان": نحرص على تمكين المرأة في جميع الجهات الحكومية حسب لائحة الموارد البشرية
سبق

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان, حرص الوزارة في سبيل تمكين المرأة في الوظائف المتاحة في جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بتمكين المرأة في وزارة الخدمة المدنية من خلال تمكينها من شغل مناصب إشرافية وقيادية، وإسناد مِلَفات ومبادرات مهمة للكفاءات النسائية لتحقيق إستراتيجيات الوزارة وأهدافها المعلنة، مشيدًا بتميز الكوادر النسائية وإبداعها في جميع ما يسند إليهن من مهام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اللقاء التعريفي حول دور وكالة تمكين المرأة لمنسوبات الوزارة، حيث أوضح أنّ وزارة الخدمة المدنية تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة وعادلة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي وأداء أعمالها بكفاءة، وأن الجنس لم يعد معياراً في الاختيار لشغل الوظائف بمختلف فئاتها ومستوياتها.
وقال: "إن الأنظمة واللوائح في الخدمة المدنية لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وقد جاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بمبادئ ومفاهيم تدعم تمكين المرأة، منها على سبيل المثال لا الحصر بناء ثقافة عمل مؤسسية إيجابية تضمن حقوق منسوبيها، وتدعم تطويرهم وتدريبهم.
وبين "الحمدان" أن الوزارة تدعم تطوير المرأة وتدريبها على نحو يواكب المتغيرات الإدارية الحديثة لجعلها قادرة على العطاء، والمشاركة في المناصب القيادية والإشرافية من خلال تبنيها ودعمها وصقل مواهبها عبر حزمة من البرامج التطويرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك برنامج (الأخصائي المعتمد للائحة التنفيذية للموارد البشرية) بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، و(البرنامج الوطني لتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية) بالشراكة مع معهد (CIPD) العالمي، بالإضافة إلى (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية) التي عملت على تأسيسها الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبية الدولية الرائدة وتم اعتمادها من مجلس الوزراء مؤخراً، حيث تهدف إلى إعداد قيادات وطنية من الجنسين نسائية ورجالية على حد سواء، تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور.
وفي ختام اللقاء التعريفي قدم وزير الخدمة المدنية شكره للقيادة على ما توليه للوزارة من عناية وتوجيه دائمين لتحقيق أهدافها وخططها المتسقة مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني, كما شكر العاملين والمشاركين في اللقاء.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
04:31 PM

"الحمدان": نحرص على تمكين المرأة في جميع الجهات الحكومية حسب لائحة الموارد البشرية

شغل مناصب إشرافية وقيادية وإسناد ملَفات ومبادرات مهمة للكفاءات النسائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان, حرص الوزارة في سبيل تمكين المرأة في الوظائف المتاحة في جميع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت بتمكين المرأة في وزارة الخدمة المدنية من خلال تمكينها من شغل مناصب إشرافية وقيادية، وإسناد مِلَفات ومبادرات مهمة للكفاءات النسائية لتحقيق إستراتيجيات الوزارة وأهدافها المعلنة، مشيدًا بتميز الكوادر النسائية وإبداعها في جميع ما يسند إليهن من مهام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اللقاء التعريفي حول دور وكالة تمكين المرأة لمنسوبات الوزارة، حيث أوضح أنّ وزارة الخدمة المدنية تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة وعادلة لتمكين المرأة في القطاع الحكومي وأداء أعمالها بكفاءة، وأن الجنس لم يعد معياراً في الاختيار لشغل الوظائف بمختلف فئاتها ومستوياتها.
وقال: "إن الأنظمة واللوائح في الخدمة المدنية لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وقد جاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بمبادئ ومفاهيم تدعم تمكين المرأة، منها على سبيل المثال لا الحصر بناء ثقافة عمل مؤسسية إيجابية تضمن حقوق منسوبيها، وتدعم تطويرهم وتدريبهم.
وبين "الحمدان" أن الوزارة تدعم تطوير المرأة وتدريبها على نحو يواكب المتغيرات الإدارية الحديثة لجعلها قادرة على العطاء، والمشاركة في المناصب القيادية والإشرافية من خلال تبنيها ودعمها وصقل مواهبها عبر حزمة من البرامج التطويرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر هناك برنامج (الأخصائي المعتمد للائحة التنفيذية للموارد البشرية) بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، و(البرنامج الوطني لتأهيل موظفي وقيادات الموارد البشرية) بالشراكة مع معهد (CIPD) العالمي، بالإضافة إلى (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية) التي عملت على تأسيسها الوزارة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وبالشراكة مع إحدى المؤسسات التدريبية الدولية الرائدة وتم اعتمادها من مجلس الوزراء مؤخراً، حيث تهدف إلى إعداد قيادات وطنية من الجنسين نسائية ورجالية على حد سواء، تكون واعدة وقادرة على قيادة دفة التحول والتطور.
وفي ختام اللقاء التعريفي قدم وزير الخدمة المدنية شكره للقيادة على ما توليه للوزارة من عناية وتوجيه دائمين لتحقيق أهدافها وخططها المتسقة مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني, كما شكر العاملين والمشاركين في اللقاء.

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