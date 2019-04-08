أمير الباحة يدشّن فعاليات "أسبوع التلاحم الوطني" بمشاركة إمام وخطيب المسجد الحرام

يتضمن محاضرات ولقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، فعاليات أسبوع التلاحم الوطني "تلاحم" الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في النادي الأدبي بالمنطقة، بحضور الدكتور عبدالعزير السبيل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي والفضيلة.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تلاحم وبناء.

تلا ذلك كلمة الدكتور عبدالعزير السبيل رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والتي بدأها برفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الدعم غير المحدود الذي يحظى به المركز.

مؤكدًا أن أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة الباحة يأتي استمراراً لمسيرة برنامج تلاحم الذي ينظمه المركز في عدد من مناطق المملكة بهدف نشر وتعميق وترسيخ الانتماء والتعايش والتلاحم الوطني واستنهاض دور العلماء والمثقفين والمؤثرين الفاعلين للمحافظة على اللحمة الوطنية.

لافتًا إلى سعي المركز من خلال هذا الأسبوع إلى تبني مبادرات شبابية تخدم أبناء المنطقة وتعمل على تعزيز قيم الحوار والوسطية والاعتدال والتسامح تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

وفي ختام كلمته، قدم السبيل شكره لأمير منطقة الباحة على رعايته ودعمه لهذه المناسبة، كما شكر أصحاب المعالي والفضيلة ولشركاء أسبوع تلاحم من القطاعات الحكومية والأهلية بمنطقة الباحة، معربًا عن أمله بأن تحقق فعاليات هذا الأسبوع ما نطمح إليه جميعاً.

وفي ختام الحفل، كرم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المشاركة الفعاليات.

وتتضمن فعاليات أسبوع التلاحم الوطني محاضرات ولقاءات وورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة ومقاهٍ حوارية وأمسيات وطنية، وإطلاق قافلة تلاحم وفعاليات الحوار المجتمعي الذي يقوم على تدريب الشباب والفتيات على الحوار وأسسه، وكذلك فعاليات "نحن أبناء كوكب الأرض" للأطفال ثم ورشة عمل شبابية لصنع مبادرات وطنية لتعزيز اللحمة الوطنية .

ويشارك الشيخ الدكتور صالح بن حميد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام بمحاضرة بعنوان "أمة وسطا" حول اللحمة الوطنية والتعايش وأهمية الوسطية والاعتدال ومهددات الوحدة الوطنية. يليها مقهى حواري بعنوان تطلعات شبابية .

كما تقام عدة فعاليات مصاحبة لأسبوع "تلاحم الباحة"، منها معرض تعريفي بالمركز وقافلة تلاحم ومعارض لعدد من الجهات الحكومية المشاركة، كذلك سوف تنفذ في هذا الأسبوع بعض البرامج التدريبية المتخصصة: مثل تبيان والحوار المجتمعي.

يذكر أن جميع فعاليات المركز التي تقام في مناطق المملكة تشهد تفاعلاً كبيرًا بين المشاركين والمشاركات والمتابعين والحضور من أبناء المناطق.