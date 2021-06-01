صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على الصيدليات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وقيامه بالاعتداء على مواطن بالطعن بسلاحٍ أبيض وسلب مبلغًا ماليًا منه، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (15,000) ريال، وتم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة.

الرياض.. القبض على شخص ارتكب عددًا من جرائم السطو على الصيدليات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-01 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على الصيدليات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وقيامه بالاعتداء على مواطن بالطعن بسلاحٍ أبيض وسلب مبلغًا ماليًا منه، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (15,000) ريال، وتم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 06:44 PM

اخر تعديل 01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 08:07 PM

الرياض.. القبض على شخص ارتكب عددًا من جرائم السطو على الصيدليات اعتدى على مواطن بالطعن بسلاحٍ أبيض وسلب مبلغًا ماليًا منه





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على الصيدليات والاستيلاء على ما تحويه من أموال وقيامه بالاعتداء على مواطن بالطعن بسلاحٍ أبيض وسلب مبلغًا ماليًا منه، وقُدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (15,000) ريال، وتم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأحيل إلى النيابة العامة.