"صحة بيشة" تكرّم المتميزين في برنامج قياس تجربة المريض خلال 6 شهور

على مستوى التجمعات الصحية والمدن الطبية ومستشفيات وزارة الصحة

كرم مدير الشؤون الصحية ببيشة "فالح بن ناصر الشهراني" بعض الأقسام والإدارات بصحة بيشة، وذلك نظير حصولهم على مراكز متقدمة في برنامج قياس تجربة المريض على مستوى التجمعات الصحية والمدن الطبية ومستشفيات وزارة الصحة في التقرير النصف سنوي لعام 2021م.

وقد حصلت العيادات الخارجية، ومركز النمو والسلوك ومراكز فحص ما قبل الزواج على المركز الأول على مستوى المناطق والتجمعات الصحية خلال النصف الأول من هذا العام 2021م، كما حصل قسم خدمات الأشعة وعيادات التأهيل الطبي ومركز السكري على المركز الثاني، فيما حصلت المراكز الصحية على المركز الثالث ومراكز غسيل الكلى، والعناية المركزة لحديثي الولادة، وبنوك الدم على المركز الرابع، إضافة لحصول مراكز الإقلاع عن التدخين على المركز السادس.

وأوضحت "صحة بيشة" أنه تم عقد ورشة عمل عن قياس تجربة المريض الدورية لقيادات وإدارات صحة بيشة، وذلك ‏لمناقشة وضع مؤشرات تجربة المريض، ومستوى رضا المستفيدين من الخدمات، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع التحسين للنصف الأول من هذا العام2021م،

وأكدت أنه تم مناقشة آلية بلاغات سوء المعاملة وكيفية التعامل معها، كما تم ‏إقرار عدد 5 مشاريع لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين في المراكز الصحية، حيث تم في اللقاء تدشين مشاريع الربع الرابع للعام 2021م.

من جانبه كرم "الشهراني" كلاً من قسم التنويم وقسم خدمات الأشعة بمستشفى الملك عبدالله والعيادات الخارجية بمستشفى البشائر وقسم الطوارئ بمستشفى تباله وإدارة فحص ما قبل الزواج بمستشفى سبت العلاية، بالإضافة إلى تكريم مركز صحي الغفرات لحصولهم على المركز الأول على مستوى صحة بيشة نظير الخدمات التي تم تقديمها للمستفيدين.