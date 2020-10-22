قدمّت أمانة منطقة عسير وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو، إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق التي اندلعت شمال محافظة تنومة. وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن البلديات تشارك في إخماد الحرائق بأكثر من 170شخصًا من القوى البشرية، مدعّمين بأكثر من ١٠٠ معدة وآلية مختلفة، إلى جانب توفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بالخِدْمات الغذائية لتقديمها للجهات المشاركة في إخماد حرائق الغابات. وأكد الجهود البلدية جاءت بتوجيهات من سمو أمير منطقة عسير، حرصاً منه على تنسيق الجهود والسيطرة على الحرائق في أسرع وقت، لافتاً إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافة رفعت أقصى درجات الجاهزية في حال تطلب الأمر ذلك.

أمانةُ عسير وبلدياتها تساند "المدني" للسيطرة على حريق تنومة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-22 قدمّت أمانة منطقة عسير وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو، إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق التي اندلعت شمال محافظة تنومة.



وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن البلديات تشارك في إخماد الحرائق بأكثر من 170شخصًا من القوى البشرية، مدعّمين بأكثر من ١٠٠ معدة وآلية مختلفة، إلى جانب توفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بالخِدْمات الغذائية لتقديمها للجهات المشاركة في إخماد حرائق الغابات.



وأكد الجهود البلدية جاءت بتوجيهات من سمو أمير منطقة عسير، حرصاً منه على تنسيق الجهود والسيطرة على الحرائق في أسرع وقت، لافتاً إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافة رفعت أقصى درجات الجاهزية في حال تطلب الأمر ذلك.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 03:15 PM

اخر تعديل 22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 04:33 PM

أمانةُ عسير وبلدياتها تساند "المدني" للسيطرة على حريق تنومة تشارك في إخمادها بأكثر من 170شخصًا من القوى البشرية





A A A





2 مشاركة

قدمّت أمانة منطقة عسير وبلديات النماص وتنومة وبللحمر وبللسمر وبني عمرو، إمكاناتها لمساندة رجال الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق التي اندلعت شمال محافظة تنومة.



وقال أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، إن البلديات تشارك في إخماد الحرائق بأكثر من 170شخصًا من القوى البشرية، مدعّمين بأكثر من ١٠٠ معدة وآلية مختلفة، إلى جانب توفير الدعم من خلال إقامة مخيم لإدارة الحدث وتجهيزه بالخِدْمات الغذائية لتقديمها للجهات المشاركة في إخماد حرائق الغابات.



وأكد الجهود البلدية جاءت بتوجيهات من سمو أمير منطقة عسير، حرصاً منه على تنسيق الجهود والسيطرة على الحرائق في أسرع وقت، لافتاً إلى أن أمانة المنطقة وبلدياتها كافة رفعت أقصى درجات الجاهزية في حال تطلب الأمر ذلك.