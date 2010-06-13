التعليم تدعو "١٠٣٢٦" متقدمًا على الوظائف التعليمية للمطابقة

أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أسماء "١٠٣٢٦" متقدمًا ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة.
ونشرت الوزارة التفاصيل والأسماء عبر الرابط التالي:
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-10326-m.aspx
أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أسماء "١٠٣٢٦" متقدمًا ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة.
ونشرت الوزارة التفاصيل والأسماء عبر الرابط التالي:
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-10326-m.aspx
أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أسماء "١٠٣٢٦" متقدمًا ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة.
ونشرت الوزارة التفاصيل والأسماء عبر الرابط التالي:
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-10326-m.aspx
أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أسماء "١٠٣٢٦" متقدمًا ومتقدمة على الوظائف التعليمية للمطابقة.
ونشرت الوزارة التفاصيل والأسماء عبر الرابط التالي:
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/n-10326-m.aspx