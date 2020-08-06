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هل نتعلم القيادة من النساء؟

بعد مرور عامَيْن على قيادة النساء أستطيع تسجيل الملاحظات الآتية: أثبتن أنهن يمتزن بالهدوء والمرونة، لا يدخلن في معارك مع الآخرين وربما لو تلفظ عليهن أحد لا يتم النظر إليه فضلاً عن الرد عليه، ويندر أن تجد امرأة تقود بسرعة عالية، وليس جنونية كما يفعل بعض الشباب، ولا أتذكر خلال العامين الماضيين أني شاهدت سيدة تقود بسرعة مرتفعة سوى مرة أو مرتين. كذلك القيادة وسط الطريق السريع، عليها سمات الرزانة وعدم الاستعجال، والانتقال من مسار إلى مسار يأتي بعد أخذ الاحتياطات كافة، وليس كما يفعل البعض بالتحرك يمينًا وشمالاً بدون أي إشارات تحذيرية.

الشباب أو الرجال بشكل عام تعرف نوع قيادته قبل أن تتأكد من جنس قائد السيارة؛ إذ تجد الاستعجال والسرعة والرغبة الكبيرة في التجاوز ضاربًا بالأنظمة عرض الحائط، وإن كان ساهر استطاع الحد من تلك التجاوزات، فضلاً عن المهاترات التي تحدث أمامك خلال الطريق بين الكثير من قائدي السيارات، ولا يسلم منها إلا القليل الذين يطبّقون المثل القائل (إذا رأيت الشر يتركك إن تركته فاتركه). وهو مثل جميل؛ ليتنا نطبقه في جميع تعاملاتنا؛ لنبتعد عن المشاكل – وقانا الله منها -؛ لأنها في أغلبها تنتهي لو قام أحد الشخصين بترك الآخر، وعدم الرد عليه.

تفوُّق النساء بالرغم من حداثة التجربة يدعونا لمحاولة معرفة الأسباب، هل هي جينية؟ أم مهارية؟ أم خلاف ذلك؟ متمنيًا من الرجال، وبخاصة الشباب، التحلي بتلك المواصفات؛ لأنها وصفة جيدة للسلامة بإذن الله.

بالتأكيد توجد حالات شاذة مختلفة لقائدات السيارات عما ذكرتُ، ولكنها -كما قلنا- شاذة؛ ولا يُقاس عليها.

عندما تقود وأمامك سيارة تسير بهدوء وتعقُّل فتأكد أنها لامرأة. متمنيًا أن لا يتغير الوضع بعد أن يتمرسن في القيادة.

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هل نتعلم القيادة من النساء؟
سبق

بعد مرور عامَيْن على قيادة النساء أستطيع تسجيل الملاحظات الآتية: أثبتن أنهن يمتزن بالهدوء والمرونة، لا يدخلن في معارك مع الآخرين وربما لو تلفظ عليهن أحد لا يتم النظر إليه فضلاً عن الرد عليه، ويندر أن تجد امرأة تقود بسرعة عالية، وليس جنونية كما يفعل بعض الشباب، ولا أتذكر خلال العامين الماضيين أني شاهدت سيدة تقود بسرعة مرتفعة سوى مرة أو مرتين. كذلك القيادة وسط الطريق السريع، عليها سمات الرزانة وعدم الاستعجال، والانتقال من مسار إلى مسار يأتي بعد أخذ الاحتياطات كافة، وليس كما يفعل البعض بالتحرك يمينًا وشمالاً بدون أي إشارات تحذيرية.

الشباب أو الرجال بشكل عام تعرف نوع قيادته قبل أن تتأكد من جنس قائد السيارة؛ إذ تجد الاستعجال والسرعة والرغبة الكبيرة في التجاوز ضاربًا بالأنظمة عرض الحائط، وإن كان ساهر استطاع الحد من تلك التجاوزات، فضلاً عن المهاترات التي تحدث أمامك خلال الطريق بين الكثير من قائدي السيارات، ولا يسلم منها إلا القليل الذين يطبّقون المثل القائل (إذا رأيت الشر يتركك إن تركته فاتركه). وهو مثل جميل؛ ليتنا نطبقه في جميع تعاملاتنا؛ لنبتعد عن المشاكل – وقانا الله منها -؛ لأنها في أغلبها تنتهي لو قام أحد الشخصين بترك الآخر، وعدم الرد عليه.

تفوُّق النساء بالرغم من حداثة التجربة يدعونا لمحاولة معرفة الأسباب، هل هي جينية؟ أم مهارية؟ أم خلاف ذلك؟ متمنيًا من الرجال، وبخاصة الشباب، التحلي بتلك المواصفات؛ لأنها وصفة جيدة للسلامة بإذن الله.

بالتأكيد توجد حالات شاذة مختلفة لقائدات السيارات عما ذكرتُ، ولكنها -كما قلنا- شاذة؛ ولا يُقاس عليها.

عندما تقود وأمامك سيارة تسير بهدوء وتعقُّل فتأكد أنها لامرأة. متمنيًا أن لا يتغير الوضع بعد أن يتمرسن في القيادة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
01:52 AM

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد - الرياض
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بعد مرور عامَيْن على قيادة النساء أستطيع تسجيل الملاحظات الآتية: أثبتن أنهن يمتزن بالهدوء والمرونة، لا يدخلن في معارك مع الآخرين وربما لو تلفظ عليهن أحد لا يتم النظر إليه فضلاً عن الرد عليه، ويندر أن تجد امرأة تقود بسرعة عالية، وليس جنونية كما يفعل بعض الشباب، ولا أتذكر خلال العامين الماضيين أني شاهدت سيدة تقود بسرعة مرتفعة سوى مرة أو مرتين. كذلك القيادة وسط الطريق السريع، عليها سمات الرزانة وعدم الاستعجال، والانتقال من مسار إلى مسار يأتي بعد أخذ الاحتياطات كافة، وليس كما يفعل البعض بالتحرك يمينًا وشمالاً بدون أي إشارات تحذيرية.

الشباب أو الرجال بشكل عام تعرف نوع قيادته قبل أن تتأكد من جنس قائد السيارة؛ إذ تجد الاستعجال والسرعة والرغبة الكبيرة في التجاوز ضاربًا بالأنظمة عرض الحائط، وإن كان ساهر استطاع الحد من تلك التجاوزات، فضلاً عن المهاترات التي تحدث أمامك خلال الطريق بين الكثير من قائدي السيارات، ولا يسلم منها إلا القليل الذين يطبّقون المثل القائل (إذا رأيت الشر يتركك إن تركته فاتركه). وهو مثل جميل؛ ليتنا نطبقه في جميع تعاملاتنا؛ لنبتعد عن المشاكل – وقانا الله منها -؛ لأنها في أغلبها تنتهي لو قام أحد الشخصين بترك الآخر، وعدم الرد عليه.

تفوُّق النساء بالرغم من حداثة التجربة يدعونا لمحاولة معرفة الأسباب، هل هي جينية؟ أم مهارية؟ أم خلاف ذلك؟ متمنيًا من الرجال، وبخاصة الشباب، التحلي بتلك المواصفات؛ لأنها وصفة جيدة للسلامة بإذن الله.

بالتأكيد توجد حالات شاذة مختلفة لقائدات السيارات عما ذكرتُ، ولكنها -كما قلنا- شاذة؛ ولا يُقاس عليها.

عندما تقود وأمامك سيارة تسير بهدوء وتعقُّل فتأكد أنها لامرأة. متمنيًا أن لا يتغير الوضع بعد أن يتمرسن في القيادة.

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