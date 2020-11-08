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خلال 24 ساعة.. المغرب تسجّل 4596 إصابة بكورونا و75 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 256 ألفاً والوفيات 4272 شخصاً

سجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة وفاة , خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألفاً و781.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة.

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خلال 24 ساعة.. المغرب تسجّل 4596 إصابة بكورونا و75 وفاة
سبق

سجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة وفاة , خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألفاً و781.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
11:32 PM

خلال 24 ساعة.. المغرب تسجّل 4596 إصابة بكورونا و75 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ أكثر من 256 ألفاً والوفيات 4272 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجّلت المغرب 4596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و75 حالة وفاة , خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 256 ألفاً و781.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 209 آلاف و801 , فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4272 وفاة.

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