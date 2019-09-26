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عقب مرور 6 جولات من دوري المحترفين.. جماهير "الاتحاد" الأكثر حضوراً

احتلت جماهير نادي الاتحاد المركز الأول في عدد الحضور لمباريات فريقها الكروي الأول، عقب مرور 6 جولات من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري للاتحاد نحو 93 ألف متفرج فيما جاءت جماهير النادي الأهلي ثانياً بحضور بلغ 47.700.

المركز الثالث كان من نصيب النصر بحضور جماهيري بلغ 36.100 ورابعاً الهلال بحضور 27 ألفاً وفي المركز الخامس الشباب بعدد 20 ألفاً.

يذكر أن النصر لعب 4 مباريات على أرضه في حين لعب كل من الهلال والاتحاد والأهلي والشباب ثلاث مباريات فقط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عقب مرور 6 جولات من دوري المحترفين.. جماهير "الاتحاد" الأكثر حضوراً
سبق

احتلت جماهير نادي الاتحاد المركز الأول في عدد الحضور لمباريات فريقها الكروي الأول، عقب مرور 6 جولات من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري للاتحاد نحو 93 ألف متفرج فيما جاءت جماهير النادي الأهلي ثانياً بحضور بلغ 47.700.

المركز الثالث كان من نصيب النصر بحضور جماهيري بلغ 36.100 ورابعاً الهلال بحضور 27 ألفاً وفي المركز الخامس الشباب بعدد 20 ألفاً.

يذكر أن النصر لعب 4 مباريات على أرضه في حين لعب كل من الهلال والاتحاد والأهلي والشباب ثلاث مباريات فقط.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
08:20 PM

عقب مرور 6 جولات من دوري المحترفين.. جماهير "الاتحاد" الأكثر حضوراً

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محمد السيّد - الرياض
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احتلت جماهير نادي الاتحاد المركز الأول في عدد الحضور لمباريات فريقها الكروي الأول، عقب مرور 6 جولات من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري للاتحاد نحو 93 ألف متفرج فيما جاءت جماهير النادي الأهلي ثانياً بحضور بلغ 47.700.

المركز الثالث كان من نصيب النصر بحضور جماهيري بلغ 36.100 ورابعاً الهلال بحضور 27 ألفاً وفي المركز الخامس الشباب بعدد 20 ألفاً.

يذكر أن النصر لعب 4 مباريات على أرضه في حين لعب كل من الهلال والاتحاد والأهلي والشباب ثلاث مباريات فقط.

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