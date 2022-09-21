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"أدبي الأحساء" يحتفي باليوم الوطني الـ89 بباقة من البرامج المنوعة

تحت رعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، ينفذ نادي الأحساء الأدبي باقة من البرامج المنوعة احتفاء باليوم الوطني "٨٩".

وتستمر هذه الفعاليات لمدة ثلاثة أيام تبدأ - بمشيئة الله - مساء الثلاثاء حتى مساء الخميس ٢٥ - ٢٧ من شهر محرم الحالي ١٤٤١هـ، الموافق ٢٤- ٢٦ من سبتمبر الجاري ٢٠١٩م.

وتأتي هذه البرامج وفق الآتي: مساء الثلاثاء الندوة الكبرى (السعودية "٨٩" مسيرة إنجاز وعطاء) بالشراكة مع منتدى الخبرة السعودي، يتحدث فيها أربعة من المتخصصين في الشأن الثقافي والاقتصادي والأمني، وتقام على مسرح النادي عند الثامنة مساء، مع تقديم أوبريت ضخم بعنوان (قوافل المجد)؛ وهو غنائي مسرحي من ثمان لوحات باللغة العربية الفصحى، كتبته الشاعرة السعودية الشابة منى البدراني "خنساء المدينة"، ويخرجه مسرحيا خالد الخميس، ولحن لوحاته غنائيًّا الفنان السعودي محمد الرويشد، وينفذه النادي ويشارك فيه أكثر من ستين شابًّا وكوكبة من الأطفال أعضاء ركن الأديب الصغير في النادي.

ويعرض هذا العمل على مسرح النادي عند الساعة الثامنة من مساءَي الأربعاء والخميس ٢٦- ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه.

يصاحب هذه المناشط في رواق الثقافة بالنادي؛ معرض (وطن وتاريخ) يستمر من الاثنين حتى السبت ٢٤- ٢٩/ ١/ ١٤٤١هـ، كما يصاحب هذه الفعاليات جلسات وحوارات ثقافية في المقهى الثقافي وديوانية المثقفين .

ووجه أدبي الأحساء الدعوة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق النادي والصحافة الورقية والإلكترونية، للجميع لحضور هذه البرامج. وهناك أماكن مخصصة للعوائل للاستفادة من هذه الأنشطة

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي الأحساء" يحتفي باليوم الوطني الـ89 بباقة من البرامج المنوعة
سبق

تحت رعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، ينفذ نادي الأحساء الأدبي باقة من البرامج المنوعة احتفاء باليوم الوطني "٨٩".

وتستمر هذه الفعاليات لمدة ثلاثة أيام تبدأ - بمشيئة الله - مساء الثلاثاء حتى مساء الخميس ٢٥ - ٢٧ من شهر محرم الحالي ١٤٤١هـ، الموافق ٢٤- ٢٦ من سبتمبر الجاري ٢٠١٩م.

وتأتي هذه البرامج وفق الآتي: مساء الثلاثاء الندوة الكبرى (السعودية "٨٩" مسيرة إنجاز وعطاء) بالشراكة مع منتدى الخبرة السعودي، يتحدث فيها أربعة من المتخصصين في الشأن الثقافي والاقتصادي والأمني، وتقام على مسرح النادي عند الثامنة مساء، مع تقديم أوبريت ضخم بعنوان (قوافل المجد)؛ وهو غنائي مسرحي من ثمان لوحات باللغة العربية الفصحى، كتبته الشاعرة السعودية الشابة منى البدراني "خنساء المدينة"، ويخرجه مسرحيا خالد الخميس، ولحن لوحاته غنائيًّا الفنان السعودي محمد الرويشد، وينفذه النادي ويشارك فيه أكثر من ستين شابًّا وكوكبة من الأطفال أعضاء ركن الأديب الصغير في النادي.

ويعرض هذا العمل على مسرح النادي عند الساعة الثامنة من مساءَي الأربعاء والخميس ٢٦- ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه.

يصاحب هذه المناشط في رواق الثقافة بالنادي؛ معرض (وطن وتاريخ) يستمر من الاثنين حتى السبت ٢٤- ٢٩/ ١/ ١٤٤١هـ، كما يصاحب هذه الفعاليات جلسات وحوارات ثقافية في المقهى الثقافي وديوانية المثقفين .

ووجه أدبي الأحساء الدعوة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق النادي والصحافة الورقية والإلكترونية، للجميع لحضور هذه البرامج. وهناك أماكن مخصصة للعوائل للاستفادة من هذه الأنشطة

21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441
01:22 PM

"أدبي الأحساء" يحتفي باليوم الوطني الـ89 بباقة من البرامج المنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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تحت رعاية محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، ينفذ نادي الأحساء الأدبي باقة من البرامج المنوعة احتفاء باليوم الوطني "٨٩".

وتستمر هذه الفعاليات لمدة ثلاثة أيام تبدأ - بمشيئة الله - مساء الثلاثاء حتى مساء الخميس ٢٥ - ٢٧ من شهر محرم الحالي ١٤٤١هـ، الموافق ٢٤- ٢٦ من سبتمبر الجاري ٢٠١٩م.

وتأتي هذه البرامج وفق الآتي: مساء الثلاثاء الندوة الكبرى (السعودية "٨٩" مسيرة إنجاز وعطاء) بالشراكة مع منتدى الخبرة السعودي، يتحدث فيها أربعة من المتخصصين في الشأن الثقافي والاقتصادي والأمني، وتقام على مسرح النادي عند الثامنة مساء، مع تقديم أوبريت ضخم بعنوان (قوافل المجد)؛ وهو غنائي مسرحي من ثمان لوحات باللغة العربية الفصحى، كتبته الشاعرة السعودية الشابة منى البدراني "خنساء المدينة"، ويخرجه مسرحيا خالد الخميس، ولحن لوحاته غنائيًّا الفنان السعودي محمد الرويشد، وينفذه النادي ويشارك فيه أكثر من ستين شابًّا وكوكبة من الأطفال أعضاء ركن الأديب الصغير في النادي.

ويعرض هذا العمل على مسرح النادي عند الساعة الثامنة من مساءَي الأربعاء والخميس ٢٦- ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه.

يصاحب هذه المناشط في رواق الثقافة بالنادي؛ معرض (وطن وتاريخ) يستمر من الاثنين حتى السبت ٢٤- ٢٩/ ١/ ١٤٤١هـ، كما يصاحب هذه الفعاليات جلسات وحوارات ثقافية في المقهى الثقافي وديوانية المثقفين .

ووجه أدبي الأحساء الدعوة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق النادي والصحافة الورقية والإلكترونية، للجميع لحضور هذه البرامج. وهناك أماكن مخصصة للعوائل للاستفادة من هذه الأنشطة

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