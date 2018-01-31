"التجارة" تستدعي 2.887 مكيف سبليت من هذا النوع داعية لاسترداد المبلغ نقدًا
طالبت بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية والتواصل مع الشركة
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2.887 مكيف سبليت "UNIX"؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن أنه تم استدعاء مكيفات يونيكس سبليت سعة 18 ألف وحدة تاريخ الصنع 2020؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة.
وأضافت الوزارة أنه يجب التحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية للمكيف من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد المبلغ نقدًا.
وزارة التجارة
"التجارة" تستدعي 2.887 مكيف سبليت من هذا النوع داعية لاسترداد المبلغ نقدًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-31
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2.887 مكيف سبليت "UNIX"؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن أنه تم استدعاء مكيفات يونيكس سبليت سعة 18 ألف وحدة تاريخ الصنع 2020؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة.
وأضافت الوزارة أنه يجب التحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية للمكيف من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد المبلغ نقدًا.
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
02:08 PM
"التجارة" تستدعي 2.887 مكيف سبليت من هذا النوع داعية لاسترداد المبلغ نقدًا
طالبت بالتحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية والتواصل مع الشركة
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 2.887 مكيف سبليت "UNIX"؛ لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
ولفتت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر، إلى أن أنه تم استدعاء مكيفات يونيكس سبليت سعة 18 ألف وحدة تاريخ الصنع 2020؛ لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية لكفاءة الطاقة.
وأضافت الوزارة أنه يجب التحقق من شمول الرقم التسلسلي في الوحدة الخارجية للمكيف من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المكيف المشمول واسترداد المبلغ نقدًا.