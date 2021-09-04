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"صحة عسير" تنظم فعالية توعوية حول برنامج التحول في القطاع الصحي

"عسيري": البرنامج يهدف لرفع جودة الرعاية الصحية بما يلبي تطلعات القيادة

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، فعالية توعوية عن برنامج التحول بصحة عسير بالتعاون مع شركة الصحة القابضة، وذلك برعاية وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة للمناطق الشمالية والجنوبية الدكتور خالد القميزي، ورئيس مركز التميز المؤسسي بوحدة الأعمال الجنوبية بشركة الصحة القابضة الدكتور إبراهيم بن حسين.

وتفصيلاً، دشن مدير عام صحة عسير خلال هذه الفعالية منصة التحول الإلكتروني وباكورة الإيميلات التوعوية بالتحول الصحي بالمنطقة، وقال "عسيري" خلال كلمته " إن برنامج التحول في القطاع الصحي يمثل جزءاً من منظومة وطنية طموحة تتمثل في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي وضعتها الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين - حفظهما الله -، كما أن برنامج التحول في القطاع الصحي يمثل خارطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة في خدمة المريض ".

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بعسير شكره وتقديره لأمير منطقة عسير ووزير الصحة على توجيهاتهم ودعمهم ومتابعتهم للقطاع الصحي في منطقة عسير وتطوير مستوى الخدمات في المنطقة ومن ذلك سير العمل في برنامج التحول ومساراته الوقائية التي تهدف لتعزيز الصحة العامة للفرد والمجتمع.

وأكد "عسيري" أن تعزيز مستوى الوعي بأهمية برنامج التحول الصحي لدى منسوبي " صحة عسير" يمثل أحد الأولويات خلال المرحلة القادمة، لذا فقد تم التوجيه بتنظيم فعالية التوعية ببرنامج التحول الصحي والتي تهدف إلى إبراز المعالم الرئيسة لبرنامج التحول في القطاع الصحي بما في ذلك رحلة تأسيس التجمع الصحي بالإضافة إلى تعزيز مستوى التواصل ما بين القائمين على برامج التحول الصحي والميدان من خلال تدشين وسائط إلكترونية لنقل المحتوى التوعوي الخاص بأعمال التحول الصحي بالمنطقة.

وتم خلال الفعالية التي استمرت على مدى يومين، استعراض برامج التحول الصحي، وعقد عدد من الاجتماعات وإقامة عدد من ورش العمل الخاصة بنموذج الرعاية الصحية الحديث.

صحة عسير وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة عسير" تنظم فعالية توعوية حول برنامج التحول في القطاع الصحي
سبق

أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، فعالية توعوية عن برنامج التحول بصحة عسير بالتعاون مع شركة الصحة القابضة، وذلك برعاية وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة للمناطق الشمالية والجنوبية الدكتور خالد القميزي، ورئيس مركز التميز المؤسسي بوحدة الأعمال الجنوبية بشركة الصحة القابضة الدكتور إبراهيم بن حسين.

وتفصيلاً، دشن مدير عام صحة عسير خلال هذه الفعالية منصة التحول الإلكتروني وباكورة الإيميلات التوعوية بالتحول الصحي بالمنطقة، وقال "عسيري" خلال كلمته " إن برنامج التحول في القطاع الصحي يمثل جزءاً من منظومة وطنية طموحة تتمثل في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي وضعتها الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين - حفظهما الله -، كما أن برنامج التحول في القطاع الصحي يمثل خارطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة في خدمة المريض ".

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بعسير شكره وتقديره لأمير منطقة عسير ووزير الصحة على توجيهاتهم ودعمهم ومتابعتهم للقطاع الصحي في منطقة عسير وتطوير مستوى الخدمات في المنطقة ومن ذلك سير العمل في برنامج التحول ومساراته الوقائية التي تهدف لتعزيز الصحة العامة للفرد والمجتمع.

وأكد "عسيري" أن تعزيز مستوى الوعي بأهمية برنامج التحول الصحي لدى منسوبي " صحة عسير" يمثل أحد الأولويات خلال المرحلة القادمة، لذا فقد تم التوجيه بتنظيم فعالية التوعية ببرنامج التحول الصحي والتي تهدف إلى إبراز المعالم الرئيسة لبرنامج التحول في القطاع الصحي بما في ذلك رحلة تأسيس التجمع الصحي بالإضافة إلى تعزيز مستوى التواصل ما بين القائمين على برامج التحول الصحي والميدان من خلال تدشين وسائط إلكترونية لنقل المحتوى التوعوي الخاص بأعمال التحول الصحي بالمنطقة.

وتم خلال الفعالية التي استمرت على مدى يومين، استعراض برامج التحول الصحي، وعقد عدد من الاجتماعات وإقامة عدد من ورش العمل الخاصة بنموذج الرعاية الصحية الحديث.

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
01:16 AM

"صحة عسير" تنظم فعالية توعوية حول برنامج التحول في القطاع الصحي

"عسيري": البرنامج يهدف لرفع جودة الرعاية الصحية بما يلبي تطلعات القيادة

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بندر آل عوض - عسير
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أقامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، فعالية توعوية عن برنامج التحول بصحة عسير بالتعاون مع شركة الصحة القابضة، وذلك برعاية وحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وحضور نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة للمناطق الشمالية والجنوبية الدكتور خالد القميزي، ورئيس مركز التميز المؤسسي بوحدة الأعمال الجنوبية بشركة الصحة القابضة الدكتور إبراهيم بن حسين.

وتفصيلاً، دشن مدير عام صحة عسير خلال هذه الفعالية منصة التحول الإلكتروني وباكورة الإيميلات التوعوية بالتحول الصحي بالمنطقة، وقال "عسيري" خلال كلمته " إن برنامج التحول في القطاع الصحي يمثل جزءاً من منظومة وطنية طموحة تتمثل في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي وضعتها الحكومة الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين - حفظهما الله -، كما أن برنامج التحول في القطاع الصحي يمثل خارطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية بما يلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة في خدمة المريض ".

ورفع مدير عام الشؤون الصحية بعسير شكره وتقديره لأمير منطقة عسير ووزير الصحة على توجيهاتهم ودعمهم ومتابعتهم للقطاع الصحي في منطقة عسير وتطوير مستوى الخدمات في المنطقة ومن ذلك سير العمل في برنامج التحول ومساراته الوقائية التي تهدف لتعزيز الصحة العامة للفرد والمجتمع.

وأكد "عسيري" أن تعزيز مستوى الوعي بأهمية برنامج التحول الصحي لدى منسوبي " صحة عسير" يمثل أحد الأولويات خلال المرحلة القادمة، لذا فقد تم التوجيه بتنظيم فعالية التوعية ببرنامج التحول الصحي والتي تهدف إلى إبراز المعالم الرئيسة لبرنامج التحول في القطاع الصحي بما في ذلك رحلة تأسيس التجمع الصحي بالإضافة إلى تعزيز مستوى التواصل ما بين القائمين على برامج التحول الصحي والميدان من خلال تدشين وسائط إلكترونية لنقل المحتوى التوعوي الخاص بأعمال التحول الصحي بالمنطقة.

وتم خلال الفعالية التي استمرت على مدى يومين، استعراض برامج التحول الصحي، وعقد عدد من الاجتماعات وإقامة عدد من ورش العمل الخاصة بنموذج الرعاية الصحية الحديث.

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