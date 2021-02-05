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السعودية ترحِّب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة الليبية الجديدة

أكدت أنه يؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي بالأمن العربي

رحّبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

كما عبَّرت عن أملها بأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة، ويؤسس لحل دائم، يمنع التدخل الخارجي الذي يعرّض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

السعودية وزارة الخارجية المملكة العربيةالسعودية ليبيا الحكومة الليبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية ترحِّب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة الليبية الجديدة
سبق

رحّبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

كما عبَّرت عن أملها بأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة، ويؤسس لحل دائم، يمنع التدخل الخارجي الذي يعرّض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
10:29 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
11:52 PM

السعودية ترحِّب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة الليبية الجديدة

أكدت أنه يؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي بالأمن العربي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,875

رحّبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.

كما عبَّرت عن أملها بأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة كافة، ويؤسس لحل دائم، يمنع التدخل الخارجي الذي يعرّض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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