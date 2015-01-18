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الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ

تستمر حتى 18 فبراير

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، أمرًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد حتى الـ18 من فبراير المقبل، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويعني التمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية؛ لضبط الأمن العام في البلاد.

وآخر مرة مدد فيها "سعيد" حالة الطوارئ في 23 يوليو الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة في شارع محمد الخامس بالعاصمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ
سبق

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، أمرًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد حتى الـ18 من فبراير المقبل، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويعني التمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية؛ لضبط الأمن العام في البلاد.

وآخر مرة مدد فيها "سعيد" حالة الطوارئ في 23 يوليو الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة في شارع محمد الخامس بالعاصمة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
09:30 PM

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ

تستمر حتى 18 فبراير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، أمرًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد حتى الـ18 من فبراير المقبل، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويعني التمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية؛ لضبط الأمن العام في البلاد.

وآخر مرة مدد فيها "سعيد" حالة الطوارئ في 23 يوليو الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة في شارع محمد الخامس بالعاصمة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,676
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,540
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,706

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