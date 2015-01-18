الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ

تستمر حتى 18 فبراير

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء)، أمرًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد حتى الـ18 من فبراير المقبل، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويعني التمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية؛ لضبط الأمن العام في البلاد.

وآخر مرة مدد فيها "سعيد" حالة الطوارئ في 23 يوليو الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة في شارع محمد الخامس بالعاصمة.