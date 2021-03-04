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أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

غداة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

توجّه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية معتادة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد غادر الشيخ نواف الصباح، الكويت، متوجها للولايات المتحدة لإجراء "الفحوصات".

وتأتي هذه الزيارة غداة أداء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر الماضي.

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية
سبق

توجّه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية معتادة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد غادر الشيخ نواف الصباح، الكويت، متوجها للولايات المتحدة لإجراء "الفحوصات".

وتأتي هذه الزيارة غداة أداء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر الماضي.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
11:07 AM

أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية

غداة أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توجّه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء فحوصات طبية معتادة.

ووفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، فقد غادر الشيخ نواف الصباح، الكويت، متوجها للولايات المتحدة لإجراء "الفحوصات".

وتأتي هذه الزيارة غداة أداء الحكومة الكويتية الجديدة، اليمين الدستورية، أمام أمير البلاد الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر الماضي.

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