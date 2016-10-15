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"مفروشات العمر" تطلق حملة تخفيضات بنسب تتراوح بين 10% إلى 50%

تزامناً مع موسم الرياض ومرور 45 عاماً على التأسيس

تزامناً مع موسم الرياض، ومرور 45 عاماً على التأسيس، تحتفل اليوم مفروشات العمر بإطلاق تطبيقها بنسختيه IOS

و Android إلى جانب المتجر الإلكتروني، وأعلنت إطلاق حملة تخفيضات قوية بنسب تتراوح بين 10% إلى 50% على جميع أنواع المفروشات والإكسسوارات في جميع معارضها بالرياض وجدة والدمام وكذلك على المتجر الإلكتروني www.alomar.com.sa والتطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية، مع تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً في جميع مدن المملكة إضافة إلى ضمان صيانة مجانية لمدة عام كامل بدون القطع وتحمل القيمة المضافة أيضاً.

وترى مفروشات العمر أن علاقتها بعملائها منذ 45 عاماً أصبحت أوثق وأجمل وتشبه كثيراً علاقة "أصدقاء العُمُر"، وتعبيراً عن امتنانها ووفائها لأصدقاء العُمُر أطلقت هذه التخفيضات مع تشكيلة هائلة من الموديلات الكلاسيك والمودرن والنيوكلاسيك في غرف النوم والكنب وطاولات السفرة وغيرها من قطع الأثاث الثمينة وبأفضل الأسعار.

وأضافت: اليوم بفضل الله ثم بفضل هذه العلاقة المميزة والثقة التي منحها العملاء "أصدقاء العمر" للشركة فقد أصبحت مفروشات العمر هي الشركة الوطنية الرائدة في مجال المفروشات وتفخر بسعيها الدائم لتسخير كل إمكانياتها لتوفير الراحة والتميز وبلمسة خاصة من الفخامة والجمال وبأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية للمفروشات.

ومفروشات العمر شركة سعودية وطنية تتميز بشغفها بجمال التصاميم والموديلات والألوان وتمتاز باهتمامها بجميع المراحل التي يمر بها الأثاث بدءاً من التصنيع بمواصفات ومقاسات خاصة ومروراً بالشحن والتخزين ثم العرض وحتى وصول الفرق المتخصصة والمدربة فنياً لتركيبه في منازلكم.

معارض مفروشات العمر:

* الرياض: معرض طريق الملك عبدالله بجوار شركة المياه الوطنية.

* الرياض: معرض البديعة، شارع عائشة بنت أبي بكر.

* الدمام: طريق الملك عبدالله بحي الشاطئ، بجوار دوار الأشرعة.

* جدة: طريق الملك فهد (الستين) بجوار الصيرفي مول.


مركز العناية بالعملاء 920000333 أو جوال 0552023451 وكذلك على واتساب 0550886688

الرياض موسم الرياض مفروشات العمر

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"مفروشات العمر" تطلق حملة تخفيضات بنسب تتراوح بين 10% إلى 50%
سبق

تزامناً مع موسم الرياض، ومرور 45 عاماً على التأسيس، تحتفل اليوم مفروشات العمر بإطلاق تطبيقها بنسختيه IOS

و Android إلى جانب المتجر الإلكتروني، وأعلنت إطلاق حملة تخفيضات قوية بنسب تتراوح بين 10% إلى 50% على جميع أنواع المفروشات والإكسسوارات في جميع معارضها بالرياض وجدة والدمام وكذلك على المتجر الإلكتروني www.alomar.com.sa والتطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية، مع تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً في جميع مدن المملكة إضافة إلى ضمان صيانة مجانية لمدة عام كامل بدون القطع وتحمل القيمة المضافة أيضاً.

وترى مفروشات العمر أن علاقتها بعملائها منذ 45 عاماً أصبحت أوثق وأجمل وتشبه كثيراً علاقة "أصدقاء العُمُر"، وتعبيراً عن امتنانها ووفائها لأصدقاء العُمُر أطلقت هذه التخفيضات مع تشكيلة هائلة من الموديلات الكلاسيك والمودرن والنيوكلاسيك في غرف النوم والكنب وطاولات السفرة وغيرها من قطع الأثاث الثمينة وبأفضل الأسعار.

وأضافت: اليوم بفضل الله ثم بفضل هذه العلاقة المميزة والثقة التي منحها العملاء "أصدقاء العمر" للشركة فقد أصبحت مفروشات العمر هي الشركة الوطنية الرائدة في مجال المفروشات وتفخر بسعيها الدائم لتسخير كل إمكانياتها لتوفير الراحة والتميز وبلمسة خاصة من الفخامة والجمال وبأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية للمفروشات.

ومفروشات العمر شركة سعودية وطنية تتميز بشغفها بجمال التصاميم والموديلات والألوان وتمتاز باهتمامها بجميع المراحل التي يمر بها الأثاث بدءاً من التصنيع بمواصفات ومقاسات خاصة ومروراً بالشحن والتخزين ثم العرض وحتى وصول الفرق المتخصصة والمدربة فنياً لتركيبه في منازلكم.

معارض مفروشات العمر:

* الرياض: معرض طريق الملك عبدالله بجوار شركة المياه الوطنية.

* الرياض: معرض البديعة، شارع عائشة بنت أبي بكر.

* الدمام: طريق الملك عبدالله بحي الشاطئ، بجوار دوار الأشرعة.

* جدة: طريق الملك فهد (الستين) بجوار الصيرفي مول.


مركز العناية بالعملاء 920000333 أو جوال 0552023451 وكذلك على واتساب 0550886688

15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
10:34 PM
اخر تعديل
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
11:10 PM

"مفروشات العمر" تطلق حملة تخفيضات بنسب تتراوح بين 10% إلى 50%

تزامناً مع موسم الرياض ومرور 45 عاماً على التأسيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تزامناً مع موسم الرياض، ومرور 45 عاماً على التأسيس، تحتفل اليوم مفروشات العمر بإطلاق تطبيقها بنسختيه IOS

و Android إلى جانب المتجر الإلكتروني، وأعلنت إطلاق حملة تخفيضات قوية بنسب تتراوح بين 10% إلى 50% على جميع أنواع المفروشات والإكسسوارات في جميع معارضها بالرياض وجدة والدمام وكذلك على المتجر الإلكتروني www.alomar.com.sa والتطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية، مع تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً في جميع مدن المملكة إضافة إلى ضمان صيانة مجانية لمدة عام كامل بدون القطع وتحمل القيمة المضافة أيضاً.

وترى مفروشات العمر أن علاقتها بعملائها منذ 45 عاماً أصبحت أوثق وأجمل وتشبه كثيراً علاقة "أصدقاء العُمُر"، وتعبيراً عن امتنانها ووفائها لأصدقاء العُمُر أطلقت هذه التخفيضات مع تشكيلة هائلة من الموديلات الكلاسيك والمودرن والنيوكلاسيك في غرف النوم والكنب وطاولات السفرة وغيرها من قطع الأثاث الثمينة وبأفضل الأسعار.

وأضافت: اليوم بفضل الله ثم بفضل هذه العلاقة المميزة والثقة التي منحها العملاء "أصدقاء العمر" للشركة فقد أصبحت مفروشات العمر هي الشركة الوطنية الرائدة في مجال المفروشات وتفخر بسعيها الدائم لتسخير كل إمكانياتها لتوفير الراحة والتميز وبلمسة خاصة من الفخامة والجمال وبأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية للمفروشات.

ومفروشات العمر شركة سعودية وطنية تتميز بشغفها بجمال التصاميم والموديلات والألوان وتمتاز باهتمامها بجميع المراحل التي يمر بها الأثاث بدءاً من التصنيع بمواصفات ومقاسات خاصة ومروراً بالشحن والتخزين ثم العرض وحتى وصول الفرق المتخصصة والمدربة فنياً لتركيبه في منازلكم.

معارض مفروشات العمر:

* الرياض: معرض طريق الملك عبدالله بجوار شركة المياه الوطنية.

* الرياض: معرض البديعة، شارع عائشة بنت أبي بكر.

* الدمام: طريق الملك عبدالله بحي الشاطئ، بجوار دوار الأشرعة.

* جدة: طريق الملك فهد (الستين) بجوار الصيرفي مول.


مركز العناية بالعملاء 920000333 أو جوال 0552023451 وكذلك على واتساب 0550886688

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