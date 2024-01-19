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"التعليم" تعلن رسميًّا: "الفصل الثاني" بداية تدريس "الصينية" بـ8 مدارس في 3 مناطق

ستكون مادة اختيارية.. وتمثِّل المرحلة الأولى من خطة تدريسها على نطاق أوسع يشمل الطالبات

‏كشفت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن أن الوزارة ستبدأ مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في ثماني مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، أربع منها في الرياض، واثنتان في جدة، واثنتان بالمنطقة الشرقية. وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع، يشمل الطالبات.

وكانت مصادر لـ"سبق" قد كشفت في خبر نشره الزميل عبدالله السالم عن أن وزارة التعليم ستشرع غدًا الأحد بتوزيع مناهج الكتب الصينية على بعض المدارس كمرحلة أولى تنفيذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإدراج اللغة الصينية كمقرر على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

اللغة الصينية الكتب الصينية وزارة التعليم غداً.. توزيع مناهج اللغة الصينية في "الرياض والشرقية وجدة"

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تعلن رسميًّا: "الفصل الثاني" بداية تدريس "الصينية" بـ8 مدارس في 3 مناطق
سبق

‏كشفت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن أن الوزارة ستبدأ مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في ثماني مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، أربع منها في الرياض، واثنتان في جدة، واثنتان بالمنطقة الشرقية. وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع، يشمل الطالبات.

وكانت مصادر لـ"سبق" قد كشفت في خبر نشره الزميل عبدالله السالم عن أن وزارة التعليم ستشرع غدًا الأحد بتوزيع مناهج الكتب الصينية على بعض المدارس كمرحلة أولى تنفيذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإدراج اللغة الصينية كمقرر على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
11:05 PM
اخر تعديل
19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
12:05 AM

"التعليم" تعلن رسميًّا: "الفصل الثاني" بداية تدريس "الصينية" بـ8 مدارس في 3 مناطق

ستكون مادة اختيارية.. وتمثِّل المرحلة الأولى من خطة تدريسها على نطاق أوسع يشمل الطالبات

A A A
محمد المواسي - الرياض
19
18,191

‏كشفت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم، عن أن الوزارة ستبدأ مع بداية الفصل الثاني بتدريس اللغة الصينية في ثماني مدارس للبنين بالمرحلة الثانوية للمقررات، أربع منها في الرياض، واثنتان في جدة، واثنتان بالمنطقة الشرقية. وستكون مادة اختيارية للتسجيل، وتمثل المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدريس اللغة الصينية على نطاق أوسع، يشمل الطالبات.

وكانت مصادر لـ"سبق" قد كشفت في خبر نشره الزميل عبدالله السالم عن أن وزارة التعليم ستشرع غدًا الأحد بتوزيع مناهج الكتب الصينية على بعض المدارس كمرحلة أولى تنفيذًا لتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإدراج اللغة الصينية كمقرر على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

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