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اليوبي: ميزانية 2021 تؤكد اهتمام القيادة بالمواطنين وتعزز طموحات النمو الاقتصادي

جعلت أولوية الدعم للرعاية الصحية.. رفع التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة صدورها

أكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الميزانية العامة للدولة، تبرهن على اهتمام قيادة البلاد بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لا سيما الصحية، والتي جعلت أولوية الدعم على الرعاية الصحية لمواصلة جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الحد من آثار جائحة كورونا وتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني، واستمرار الطموحات في مواصلة تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة، وكذلك استمرار الصرف على المشاريع الكبرى.

وأوضح أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442- 1443هـ (2021م) بلغت 990 مليارًا؛ حيث تُقَدّر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يُقَدّر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأظهرت مؤشرات الإنفاق وأولوياته الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في الصرف على مختلف القطاعات والخدمات بحسب الأولويات التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات البرامج وأوجه الإنفاق؛ مما يعزز النمو الاقتصادي، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء بلادنا الغالية، والعزم في الاستمرار على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وأيضًا تنويع مصادر الدخل، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إلى جانب رفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.

ورفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ووطننا الغالي، بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2021م، سائلًا المولى عز وجل أن يطرح البركة فيها، والخير للبلاد والعباد.

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اليوبي: ميزانية 2021 تؤكد اهتمام القيادة بالمواطنين وتعزز طموحات النمو الاقتصادي
سبق

أكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الميزانية العامة للدولة، تبرهن على اهتمام قيادة البلاد بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لا سيما الصحية، والتي جعلت أولوية الدعم على الرعاية الصحية لمواصلة جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الحد من آثار جائحة كورونا وتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني، واستمرار الطموحات في مواصلة تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة، وكذلك استمرار الصرف على المشاريع الكبرى.

وأوضح أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442- 1443هـ (2021م) بلغت 990 مليارًا؛ حيث تُقَدّر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يُقَدّر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأظهرت مؤشرات الإنفاق وأولوياته الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في الصرف على مختلف القطاعات والخدمات بحسب الأولويات التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات البرامج وأوجه الإنفاق؛ مما يعزز النمو الاقتصادي، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء بلادنا الغالية، والعزم في الاستمرار على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وأيضًا تنويع مصادر الدخل، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إلى جانب رفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.

ورفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ووطننا الغالي، بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2021م، سائلًا المولى عز وجل أن يطرح البركة فيها، والخير للبلاد والعباد.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
12:46 PM

اليوبي: ميزانية 2021 تؤكد اهتمام القيادة بالمواطنين وتعزز طموحات النمو الاقتصادي

جعلت أولوية الدعم للرعاية الصحية.. رفع التهنئة لخادم الحرمين وولي عهده بمناسبة صدورها

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الميزانية العامة للدولة، تبرهن على اهتمام قيادة البلاد بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لا سيما الصحية، والتي جعلت أولوية الدعم على الرعاية الصحية لمواصلة جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الحد من آثار جائحة كورونا وتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني، واستمرار الطموحات في مواصلة تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة، وكذلك استمرار الصرف على المشاريع الكبرى.

وأوضح أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442- 1443هـ (2021م) بلغت 990 مليارًا؛ حيث تُقَدّر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يُقَدّر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأظهرت مؤشرات الإنفاق وأولوياته الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- في الصرف على مختلف القطاعات والخدمات بحسب الأولويات التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات البرامج وأوجه الإنفاق؛ مما يعزز النمو الاقتصادي، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء بلادنا الغالية، والعزم في الاستمرار على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، وأيضًا تنويع مصادر الدخل، وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، إلى جانب رفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي.

ورفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ووطننا الغالي، بمناسبة صدور ميزانية المملكة لعام 2021م، سائلًا المولى عز وجل أن يطرح البركة فيها، والخير للبلاد والعباد.

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