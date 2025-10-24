"السعودية" و"الاتحاد" توسعان شراكتهما الاستراتيجية بالرمز لتشمل 11 وجهة جديدة

أبرزها أمستردام وبروكسل ودبلن وهونج كونج وطوكيو وسيول

وسّعت الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، والاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، شراكتهما التجارية بالرمز المشترك، والتي تم إطلاقها في شهر أكتوبر من العام الماضي، لتشمل المزيد من الوجهات الجديدة، بما يتيح لضيوف الشركتين المزيد من خيارات الرحلات والوجهات، ويسهم في تنفيذ خطط الشركتين في التوسع في التشغيل والوصول لوجهات دولية جديدة.

ووفقاً للتوسع الجديد في استثمار الرمز المشترك بين الشركتين، تدرج الخطوط السعودية رمزها "SV" على رحلات "طيران الاتحاد" المتجهة من أبو ظبي إلى 11 وجهة دولية أبرزها أمستردام، بروكسل، دبلن، هونج كونج، طوكيو، بانكوك، بوكيت، سيول، وهو ما يعزز وصول ضيوف "السعودية" لوجهات أكثر في آسيا وأوروبا.

ويأتي توسيع اتفاقية الشراكة بين الشركتين بعد مرور عام على إطلاقها والاحتفاء بنجاحها خلال العام الأول، وشملت الوجهات التي تضمنتها الاتفاقية في المرحلة الأولى: إدراج شعاري الشركتين على جميع رحلاتهما بين أبو ظبي وكل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

ووضعت "السعودية" شعارها على رحلات طيران الاتحاد إلى كل من بلغراد، شيكاغو، دسلدورف، لاغوس، ملبورن، موسكو، الرباط، سيشيل، سيدني، فيما أدرجت شركة الاتحاد للطيران رمزها على وجهات "السعودية" ومنها فيينا، ملتان، بورتسودان، بيشاور.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن التوسع الجديد في وجهات اتفاقية الشراكة التجارية بين الخطوط السعودية والاتحاد للطيران سيوفر مرونة أكبر وخيارات أكثر للضيوف المسافرين على رحلات الشركتين للوصول إلى الكثير من الوجهات حول العالم بيسر وسهولة.

وأضاف: "التوسع في الشراكة الاستراتيجية بين الناقلتين تنطلق من العلاقة الوثيقة والتكاملية التي تربط ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، كما تأتي ضمن مبادرات برنامج التحول في الخطوط السعودية وخطتها الاستراتيجية (SV2020) التي تولي الشراكات الاستراتيجية اهتماماً كبيراً لتوفير المزيد من الخيارات للضيوف والوصول إلى أكبر عدد من الوجهات مع مرونة أكثر في إجراءات السفر، ويسعدنا في "السعودية" التعاون مع "طيران الاتحاد" وتوسيع شبكة الشراكة بيننا ودعم النمو المشترك في هذا الإطار".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"طيران الاتحاد" توني دوجلاس، إن توسع الشراكة يعد انعكاساً حقيقياً لمتانة الروابط بين الشقيقتين المملكة والإمارات، لافتاً إلى أن الشراكة بين الاتحاد للطيران والخطوط السعودية، والتي بدأت في أكتوبر 2018، حققت حتى نهاية يونيو من هذا العام 37500 رحلة، بما يعادل ثلاثة أضعاف الرحلات المسجلة في 2018 والبالغة 11390 رحلة.

وأشار "دوجلاس" إلى أن الوجهات الجديدة التي ستتشارك بها الشركتان ستوفر خيارات أكبر للضيوف وعملاء الشحن، كما ستسهم بشكل كبير في نمو الشركتين.