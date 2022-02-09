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الأمم المتحدة بصدد إنهاء مشاورات إنقاذ المسار الديمقراطي في السودان

تنشر وثيقة موجزة بالنتائج الأسبوع المقبل

نقلت "رويترز" عن مصدر بالأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان "يونيتامس"، بصدد الانتهاء من مشاوراتها، التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، وستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل.

وبين المصدر أن بعثة الأمم المتحدة بدأت في يناير اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش، بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف، التي ستوضحها الوثيقة بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدماً.

وأشارت الأمم المتحدة في البداية إلى أن المحادثات قد تؤدي إلى جولات من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة.

وأنهى انقلاب عسكري في 25 أكتوبر الماضي شراكة استمرت لمدة عامين مع الأحزاب السياسية، ويخرج محتجون منذ ذلك الحين إلى الشوارع للمطالبة بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين ورفض المفاوضات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة بصدد إنهاء مشاورات إنقاذ المسار الديمقراطي في السودان
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر بالأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان "يونيتامس"، بصدد الانتهاء من مشاوراتها، التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، وستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل.

وبين المصدر أن بعثة الأمم المتحدة بدأت في يناير اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش، بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف، التي ستوضحها الوثيقة بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدماً.

وأشارت الأمم المتحدة في البداية إلى أن المحادثات قد تؤدي إلى جولات من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة.

وأنهى انقلاب عسكري في 25 أكتوبر الماضي شراكة استمرت لمدة عامين مع الأحزاب السياسية، ويخرج محتجون منذ ذلك الحين إلى الشوارع للمطالبة بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين ورفض المفاوضات.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
08:48 PM

الأمم المتحدة بصدد إنهاء مشاورات إنقاذ المسار الديمقراطي في السودان

تنشر وثيقة موجزة بالنتائج الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر بالأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن البعثة الخاصة للمنظمة الدولية إلى السودان "يونيتامس"، بصدد الانتهاء من مشاوراتها، التي تهدف إلى إنقاذ المسار الديمقراطي في البلاد، وستنشر وثيقة موجزة لنتائج تلك المشاورات الأسبوع المقبل.

وبين المصدر أن بعثة الأمم المتحدة بدأت في يناير اجتماعات فردية مع الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني والجيش، بهدف استخلاص نقاط التوافق والخلاف، التي ستوضحها الوثيقة بالإضافة إلى تحديد الأولويات للمضي قدماً.

وأشارت الأمم المتحدة في البداية إلى أن المحادثات قد تؤدي إلى جولات من المحادثات المباشرة أو غير المباشرة لحل الأزمة.

وأنهى انقلاب عسكري في 25 أكتوبر الماضي شراكة استمرت لمدة عامين مع الأحزاب السياسية، ويخرج محتجون منذ ذلك الحين إلى الشوارع للمطالبة بتسليم السلطة بالكامل للمدنيين ورفض المفاوضات.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,614
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,340
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