بالفيديو .. القوات المشتركة تُسقط "مسيَّرة" حوثية في الدريهمي غرب اليمن

أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية.
يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات.
أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية.
يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية.
يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات.
أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية.
يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات.