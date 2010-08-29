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بالفيديو .. القوات المشتركة تُسقط "مسيَّرة" حوثية في الدريهمي غرب اليمن

استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي

أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية.

يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. القوات المشتركة تُسقط "مسيَّرة" حوثية في الدريهمي غرب اليمن
سبق

أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية.

يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
08:25 PM

بالفيديو .. القوات المشتركة تُسقط "مسيَّرة" حوثية في الدريهمي غرب اليمن

استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,930

أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية.

يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات.

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