أمين عسير يبحث تعزيز المبادرات والأعمال البلدية والتنموية بخميس مشيط

شدد على الاهتمام بأسواق النفع العام والحملات الرقابية على المطاعم والمنشآت

اجتمع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في بلدية خميس مشيط، اليوم الاثنين، بمنسوبي بلدية خميس مشيط، بحضور رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، حيث يأتي هذا الاجتماع لتعزيز المبادرات والأعمال البلدية ومناقشة الموضوعات التي تخدم العمل البلدي والتنموي بالمحافظة.

وأكد "الحميدي" أنه نُوقش خلال الاجتماع عدد من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها تنمية المحافظة إلى جانب التشديد على الاهتمام بأسواق النفع العام وسوق الخضار والمواشي والمسالخ والنظافة العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع الاهتمام بالحملات الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية.

وكان رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي قد قدم في بداية الاجتماع عرضًا مرئيًا لجهود البلدية في معالجة الحفريات وعددها ٢٨٠ حفرةً في الطرق الرئيسة والفرعية، ومعالجة هُبوطات الطرق، إلى جانب الدراسات والمشروعات القائمة، ثم ناقش الحميدي جملةً من الموضوعات المتعلقة بالخدمات البلدية.

وأكد "الحويطي" أن مثل هذه الاجتماعات الدورية من شأنها متابعة الأعمال وتقديم الخدمات البلدية بالشكل المطلوب، مشددًا على دور البلديات عمومًا في التنمية وتطوير المشروعات والخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدًا أن الأمانة وبلدياتها يعملون معًا لأجل تقديم أرقى الخدمات من خلال التواصل والاطلاع على المشروعات والأعمال القائمة، مشيدًا بدور بلدية خميس مشيط في متابعة الأعمال ونسب الإنجاز في عددٍ من المشروعات والأعمال القائمة ومنها مشروع تطوير وادي عتود ومشروعات الطرق، حاثًا منسوبي البلدية على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى العمل البلدي وسرعة إنجاز المعاملات في وقتها دون تأخير لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال إن القطاع البلدي يعيش فترة تحول في ضوء رؤية ٢٠٣٠ وبرامج التحول، مشيدًا بالقرارات والتوصيات والتقارير التي تقدمها البلدية بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات المستفيدين، موجهًا بمتابعة الاحتياجات وسبل دعمها وإنهائها مع الجهات المنفذة وفق توجيهات سمو أمير المنطقة ووزير الشؤون القروية والبلدية.

فيما وجّه رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد الحويطي شكره لأمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على متابعته الدائمة للخدمات والمشروعات البلدية بالمحافظة، واعدًا ببذل المزيد للارتقاء بالخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

يُشار إلى أن أمين منطقة عسير قد تفقد ميدانيًا قبل فترة وبتوجيه أمير المنطقة عددًا من المشروعات البلدية في محافظة خميس مشيط، بحضور رئيس البلدية المهندس محمد الحويطي، موجهًا بدقة التنفيذ والانتهاء وفق المواعيد المحددة مسبقًا.