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"تاوامبا" يقود التعاون لكسب ضمك بثلاثية.. في الجولة 15 من دوري المحترفين

حقق التعاون انتصارًا عريضًا على نظيره ضمك ، بعد أن قاد الكاميروني تاوامبا فريقه إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه ضمك 3-1، بإحرازه "هاتريك"، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

التعاون تقدم في المباراة مبكراً عن طريق الكاميروني تاوامبا عند الدقيقة السادسة، ولم يتأخر هدف التعادل لضمك كثيراً حين احتسب ماجد الشمراني حكم المواجهة ركلة جزاء للضيوف بعد عرقلة ياسين برناوي لاعب التعاون لمنصور حمزي، تمكن من خلالها الكرواتي أنتوليتش تسجيل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني أضاف التعاون الهدف الثاني عن طريق تاوامبا عند الدقيقة الـ47.

وزاد عبدالعزيز مجرشي لاعب ضمك معاناة فريقه بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 67.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد المتألق تاوامبا وأضاف الهدف الثالث لفريقه .

التعاون ضمك الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"تاوامبا" يقود التعاون لكسب ضمك بثلاثية.. في الجولة 15 من دوري المحترفين
سبق

حقق التعاون انتصارًا عريضًا على نظيره ضمك ، بعد أن قاد الكاميروني تاوامبا فريقه إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه ضمك 3-1، بإحرازه "هاتريك"، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

التعاون تقدم في المباراة مبكراً عن طريق الكاميروني تاوامبا عند الدقيقة السادسة، ولم يتأخر هدف التعادل لضمك كثيراً حين احتسب ماجد الشمراني حكم المواجهة ركلة جزاء للضيوف بعد عرقلة ياسين برناوي لاعب التعاون لمنصور حمزي، تمكن من خلالها الكرواتي أنتوليتش تسجيل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني أضاف التعاون الهدف الثاني عن طريق تاوامبا عند الدقيقة الـ47.

وزاد عبدالعزيز مجرشي لاعب ضمك معاناة فريقه بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 67.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد المتألق تاوامبا وأضاف الهدف الثالث لفريقه .

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
07:00 PM
اخر تعديل
25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:08 PM

"تاوامبا" يقود التعاون لكسب ضمك بثلاثية.. في الجولة 15 من دوري المحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق التعاون انتصارًا عريضًا على نظيره ضمك ، بعد أن قاد الكاميروني تاوامبا فريقه إلى تحقيق فوز كبير على ضيفه ضمك 3-1، بإحرازه "هاتريك"، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع التعاون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد ضمك عند 12 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

التعاون تقدم في المباراة مبكراً عن طريق الكاميروني تاوامبا عند الدقيقة السادسة، ولم يتأخر هدف التعادل لضمك كثيراً حين احتسب ماجد الشمراني حكم المواجهة ركلة جزاء للضيوف بعد عرقلة ياسين برناوي لاعب التعاون لمنصور حمزي، تمكن من خلالها الكرواتي أنتوليتش تسجيل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

في الشوط الثاني أضاف التعاون الهدف الثاني عن طريق تاوامبا عند الدقيقة الـ47.

وزاد عبدالعزيز مجرشي لاعب ضمك معاناة فريقه بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 67.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، عاد المتألق تاوامبا وأضاف الهدف الثالث لفريقه .

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