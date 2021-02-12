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فريق طبي يستخرج عملة معدنية من حنجرة طفل بمجمع الملك فيصل بالطائف

"الحميدان" يطالب أولياء الأمور باليقظة وتوعية أطفالهم بالسلوك الآمن

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الخميس، في استخراج عملة معدنية، علقت بحنجرة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك في تكرار لمسلسل حوادث ابتلاع الأطفال القطع المعدنية والأجسام الغريبة.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بالمجمع طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات وهو في حالة حرجة؛ وذلك بسبب انسداد مجرى التنفس، أدى إلى حدوث قيء متكرر مما أدى إلى عدم استقرار حالته العامة، على الفور تم عمل الفحوص اللازمة له، وتبيّن وجود جسم معدني داخل الحنجرة، وتم إقرار التدخل الجراحي.

وتم نقل الطفل إلى غرفة العمليات، وإجراء العملية الجراحية، وتم استخراج القطعة المعدنية، وبفضل الله، بعد المعالجة، تقرر إخراج المريض من المستشفى، وهو الآن في حالة صحية جيدة.

وطالب المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان أولياء الأمور باليقظة والحذر، وتوعية أطفالهم بالسلوك السليم والآمن، ومراقبتهم قدر الإمكان، لتجنب حوادث ابتلاع القطع الصغيرة والدقيقة، في ظل خطورتها على الصحة، وتسببها في الوفاة في بعض الأحيان.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف

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فريق طبي يستخرج عملة معدنية من حنجرة طفل بمجمع الملك فيصل بالطائف
سبق

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الخميس، في استخراج عملة معدنية، علقت بحنجرة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك في تكرار لمسلسل حوادث ابتلاع الأطفال القطع المعدنية والأجسام الغريبة.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بالمجمع طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات وهو في حالة حرجة؛ وذلك بسبب انسداد مجرى التنفس، أدى إلى حدوث قيء متكرر مما أدى إلى عدم استقرار حالته العامة، على الفور تم عمل الفحوص اللازمة له، وتبيّن وجود جسم معدني داخل الحنجرة، وتم إقرار التدخل الجراحي.

وتم نقل الطفل إلى غرفة العمليات، وإجراء العملية الجراحية، وتم استخراج القطعة المعدنية، وبفضل الله، بعد المعالجة، تقرر إخراج المريض من المستشفى، وهو الآن في حالة صحية جيدة.

وطالب المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان أولياء الأمور باليقظة والحذر، وتوعية أطفالهم بالسلوك السليم والآمن، ومراقبتهم قدر الإمكان، لتجنب حوادث ابتلاع القطع الصغيرة والدقيقة، في ظل خطورتها على الصحة، وتسببها في الوفاة في بعض الأحيان.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:07 AM

فريق طبي يستخرج عملة معدنية من حنجرة طفل بمجمع الملك فيصل بالطائف

"الحميدان" يطالب أولياء الأمور باليقظة وتوعية أطفالهم بالسلوك الآمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، الخميس، في استخراج عملة معدنية، علقت بحنجرة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وذلك في تكرار لمسلسل حوادث ابتلاع الأطفال القطع المعدنية والأجسام الغريبة.

وفي التفاصيل، استقبل قسم الطوارئ بالمجمع طفلاً يبلغ من العمر أربع سنوات وهو في حالة حرجة؛ وذلك بسبب انسداد مجرى التنفس، أدى إلى حدوث قيء متكرر مما أدى إلى عدم استقرار حالته العامة، على الفور تم عمل الفحوص اللازمة له، وتبيّن وجود جسم معدني داخل الحنجرة، وتم إقرار التدخل الجراحي.

وتم نقل الطفل إلى غرفة العمليات، وإجراء العملية الجراحية، وتم استخراج القطعة المعدنية، وبفضل الله، بعد المعالجة، تقرر إخراج المريض من المستشفى، وهو الآن في حالة صحية جيدة.

وطالب المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان أولياء الأمور باليقظة والحذر، وتوعية أطفالهم بالسلوك السليم والآمن، ومراقبتهم قدر الإمكان، لتجنب حوادث ابتلاع القطع الصغيرة والدقيقة، في ظل خطورتها على الصحة، وتسببها في الوفاة في بعض الأحيان.

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