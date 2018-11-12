النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة المملكة لدى لبنان تحذّر من التعامل مع مجهولين

قالت: يقدّمون أنفسهم على أنهم شخصيات اعتبارية أو باحثون

حذّرت سفارة المملكة لدى لبنان من التعامل مع أشخاص مجهولين.

وأوضحت السفارة أنه نتيجةً لمتابعتها فقد لُوحظ أن أشخاصاً مجهولين يقدّمون أنفسهم على أنهم شخصيات سعودية اعتبارية أو ممثلون لجهات معينة أو باحثون وغير ذلك، ويعقدون لقاءات مع شخصيات لبنانية مختلفة لأهدافٍ غير معروفة، واتضح أنهم لا يحملون الجنسية السعودية.

وتهيب سفارة المملكة لدى لبنان بضرورة التثبت من هوية هذه الشخصيات وصفاتهم قبل التعامل معهم، وترحب بالتنسيق معها للاستفسار عن أيّ شخصٍ يدّعي أنه يمثل جهةً سعودية، كما تحذّر من التعامل مع هذه الشخصيات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة لدى لبنان تحذّر من التعامل مع مجهولين
سبق

حذّرت سفارة المملكة لدى لبنان من التعامل مع أشخاص مجهولين.

وأوضحت السفارة أنه نتيجةً لمتابعتها فقد لُوحظ أن أشخاصاً مجهولين يقدّمون أنفسهم على أنهم شخصيات سعودية اعتبارية أو ممثلون لجهات معينة أو باحثون وغير ذلك، ويعقدون لقاءات مع شخصيات لبنانية مختلفة لأهدافٍ غير معروفة، واتضح أنهم لا يحملون الجنسية السعودية.

وتهيب سفارة المملكة لدى لبنان بضرورة التثبت من هوية هذه الشخصيات وصفاتهم قبل التعامل معهم، وترحب بالتنسيق معها للاستفسار عن أيّ شخصٍ يدّعي أنه يمثل جهةً سعودية، كما تحذّر من التعامل مع هذه الشخصيات.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
10:28 AM

سفارة المملكة لدى لبنان تحذّر من التعامل مع مجهولين

قالت: يقدّمون أنفسهم على أنهم شخصيات اعتبارية أو باحثون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
959

حذّرت سفارة المملكة لدى لبنان من التعامل مع أشخاص مجهولين.

وأوضحت السفارة أنه نتيجةً لمتابعتها فقد لُوحظ أن أشخاصاً مجهولين يقدّمون أنفسهم على أنهم شخصيات سعودية اعتبارية أو ممثلون لجهات معينة أو باحثون وغير ذلك، ويعقدون لقاءات مع شخصيات لبنانية مختلفة لأهدافٍ غير معروفة، واتضح أنهم لا يحملون الجنسية السعودية.

وتهيب سفارة المملكة لدى لبنان بضرورة التثبت من هوية هذه الشخصيات وصفاتهم قبل التعامل معهم، وترحب بالتنسيق معها للاستفسار عن أيّ شخصٍ يدّعي أنه يمثل جهةً سعودية، كما تحذّر من التعامل مع هذه الشخصيات.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,438
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,717
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,193
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,311

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة