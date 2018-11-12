سفارة المملكة لدى لبنان تحذّر من التعامل مع مجهولين

قالت: يقدّمون أنفسهم على أنهم شخصيات اعتبارية أو باحثون

حذّرت سفارة المملكة لدى لبنان من التعامل مع أشخاص مجهولين.

وأوضحت السفارة أنه نتيجةً لمتابعتها فقد لُوحظ أن أشخاصاً مجهولين يقدّمون أنفسهم على أنهم شخصيات سعودية اعتبارية أو ممثلون لجهات معينة أو باحثون وغير ذلك، ويعقدون لقاءات مع شخصيات لبنانية مختلفة لأهدافٍ غير معروفة، واتضح أنهم لا يحملون الجنسية السعودية.

وتهيب سفارة المملكة لدى لبنان بضرورة التثبت من هوية هذه الشخصيات وصفاتهم قبل التعامل معهم، وترحب بالتنسيق معها للاستفسار عن أيّ شخصٍ يدّعي أنه يمثل جهةً سعودية، كما تحذّر من التعامل مع هذه الشخصيات.