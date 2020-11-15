الأمم المتحدة تحذر: عدد اللاجئين الإثيوبيين الفارين للسودان ارتفع إلى 20 ألفًا

أشارت إلى أنه حصيلة 8 أيام

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم (الأحد)، من أن عدد الأشخاص الذين فروا إلى السودان بسبب الصراع في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا ارتفع إلى 20 ألفًا على الأقل.

وبيّنت المفوضية أن أكثر من 12،500 شخص عبروا إلى منطقة الحمديات، وما يقرب من 7500 إلى الجنوب عند اللقددي بين 7 و 14 نوفمبر، وفقاً لـ"رويترز".

وتحاول الوكالات المحلية ووكالات الأمم المتحدة مساعدة اللاجئين، الذين يصلون بأعداد متزايدة مع القليل من الممتلكات أو المؤن.