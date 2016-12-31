استقبلت نيوزيلندا العام الميلادى الجديد 2021 كأول دولة فى العام.
وقامت بإطلاق الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة أوكلاند.
نيوزيلندا أول دولة بالعالم تستقبل العام 2021
أطلقت الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة
استقبلت نيوزيلندا العام الميلادى الجديد 2021 كأول دولة فى العام.
وقامت بإطلاق الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة أوكلاند.
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نيوزيلندا أول دولة بالعالم تستقبل العام 2021صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-31
استقبلت نيوزيلندا العام الميلادى الجديد 2021 كأول دولة فى العام.
31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
02:33 PM
نيوزيلندا أول دولة بالعالم تستقبل العام 2021
أطلقت الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة
استقبلت نيوزيلندا العام الميلادى الجديد 2021 كأول دولة فى العام.
وقامت بإطلاق الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة أوكلاند.
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