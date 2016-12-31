النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نيوزيلندا أول دولة بالعالم تستقبل العام  2021

أطلقت الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة

استقبلت نيوزيلندا العام الميلادى الجديد 2021 كأول دولة فى العام.
وقامت بإطلاق الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة أوكلاند.

الرئيسية/ محطات

اعلان
نيوزيلندا أول دولة بالعالم تستقبل العام  2021
سبق

استقبلت نيوزيلندا العام الميلادى الجديد 2021 كأول دولة فى العام.
وقامت بإطلاق الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة أوكلاند.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442
02:33 PM

نيوزيلندا أول دولة بالعالم تستقبل العام  2021

أطلقت الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
618

استقبلت نيوزيلندا العام الميلادى الجديد 2021 كأول دولة فى العام.
وقامت بإطلاق الألعاب النارية من برج "سكاي تاور" في العاصمة أوكلاند.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,804
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,282
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,487

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة