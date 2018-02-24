شاهد: "ربيع الأردن" يستهوي أهالي القريات

الأرض اكتست بالأعشاب والأشجار والورود

استهوت الحالة الربيعية التي تشهدها هذه الأيام عدد من المناطق والمدن الأردنية المجاورة للقريات العوائل والشباب بمحافظة القريات، الذين استغلوا إجازة نهاية الأسبوع للسفر إليها، والاستمتاع بالأجواء الجميلة والمناظر الطبيعية التي كست الأرض باللون الأخضر بالأعشاب والأشجار والورود التي تنبت في هذه الفترة من كل عام بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها أماكن نموها في فترات سابقة من هذا العام.



وتشهد مناطق شمال الأردن، ومنها مدن أربد وعجلون ومنطقة وادي الريان، هذه الأيام طبيعة خضراء جذابة من الأعشاب والأشجار والأزهار الربيعية، التي تنبت بها الأعشاب والأشجار بكثافة، وتستمر حتى نهاية فصل الربيع القادم، وهي مناطق تبعد عن محافظة القريات مسافة تقارب الـ (200 كم).