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عبدالله بن مساعد يدشّن انطلاقة نادي "الهلال يونايتد" في الإمارات

يهدف إلى تقديم لاعبين مميزين للرياضة السعودية والإماراتية

دشن الأمير عبدالله بن مساعد انطلاقة نادي الهلال يونايتد، اليوم الخميس، في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأمير عبدالله بن مساعد أن تسمية النادي بهذا الاسم (الهلال يونايتد) تعود لمكانة نادي الهلال السعودي في قلبه والعشق الدائم، وقال: دائماً أردد: "نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى .. ما الحب إلا للحبيب الأولِ".


ويعد "الهلال يونايتد" هو النادي الثالث الذي تعود ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد، بعد شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وبارتشكوت البلجيكي.


وكشف الأمير عبدالله، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النادي، الذي ينافس في دوري الهواة؛ أنه يسعى إلى الصعود لدوري الخليج العربي.


وقال الأمير في كلمته: "شكراً للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على الدعم الذي قدموه لإطلاق الهلال يونايتد، هدفنا تقديم لاعبين مميزين في السعودية والإمارات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبدالله بن مساعد يدشّن انطلاقة نادي "الهلال يونايتد" في الإمارات
سبق

دشن الأمير عبدالله بن مساعد انطلاقة نادي الهلال يونايتد، اليوم الخميس، في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأمير عبدالله بن مساعد أن تسمية النادي بهذا الاسم (الهلال يونايتد) تعود لمكانة نادي الهلال السعودي في قلبه والعشق الدائم، وقال: دائماً أردد: "نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى .. ما الحب إلا للحبيب الأولِ".


ويعد "الهلال يونايتد" هو النادي الثالث الذي تعود ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد، بعد شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وبارتشكوت البلجيكي.


وكشف الأمير عبدالله، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النادي، الذي ينافس في دوري الهواة؛ أنه يسعى إلى الصعود لدوري الخليج العربي.


وقال الأمير في كلمته: "شكراً للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على الدعم الذي قدموه لإطلاق الهلال يونايتد، هدفنا تقديم لاعبين مميزين في السعودية والإمارات.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:40 PM

عبدالله بن مساعد يدشّن انطلاقة نادي "الهلال يونايتد" في الإمارات

يهدف إلى تقديم لاعبين مميزين للرياضة السعودية والإماراتية

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أحمد سرور - الرياض
1
3,005

دشن الأمير عبدالله بن مساعد انطلاقة نادي الهلال يونايتد، اليوم الخميس، في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأمير عبدالله بن مساعد أن تسمية النادي بهذا الاسم (الهلال يونايتد) تعود لمكانة نادي الهلال السعودي في قلبه والعشق الدائم، وقال: دائماً أردد: "نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى .. ما الحب إلا للحبيب الأولِ".


ويعد "الهلال يونايتد" هو النادي الثالث الذي تعود ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد، بعد شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وبارتشكوت البلجيكي.


وكشف الأمير عبدالله، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين النادي، الذي ينافس في دوري الهواة؛ أنه يسعى إلى الصعود لدوري الخليج العربي.


وقال الأمير في كلمته: "شكراً للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، على الدعم الذي قدموه لإطلاق الهلال يونايتد، هدفنا تقديم لاعبين مميزين في السعودية والإمارات.

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