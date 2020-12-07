النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إخلاء طائرة في مطار كينيدي بنيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة

الإدارة: المطار ما زال مفتوحًا بالكامل والرحلات تعمل دون تأخير

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أنها تُحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي يوم الأحد.

وأوضح موقع "إن بي سي نيويورك"، أن الطائرة هبطت في المطار حوالى الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.

وكتبت إدارة المطار على تويتر: "نظرًا لوقوع حادث مستمر؛ يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ في المطار؛ ليكن في علمكم أن المطار ما زال مفتوحًا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".

الرئيسية/ محطات

اعلان
إخلاء طائرة في مطار كينيدي بنيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة
سبق

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أنها تُحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي يوم الأحد.

وأوضح موقع "إن بي سي نيويورك"، أن الطائرة هبطت في المطار حوالى الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.

وكتبت إدارة المطار على تويتر: "نظرًا لوقوع حادث مستمر؛ يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ في المطار؛ ليكن في علمكم أن المطار ما زال مفتوحًا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:27 AM

إخلاء طائرة في مطار كينيدي بنيويورك بعد تهديد بوجود قنبلة

الإدارة: المطار ما زال مفتوحًا بالكامل والرحلات تعمل دون تأخير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
633

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، أنها تُحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي يوم الأحد.

وأوضح موقع "إن بي سي نيويورك"، أن الطائرة هبطت في المطار حوالى الساعة 3:45 مساء، بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة على متنها.

وكتبت إدارة المطار على تويتر: "نظرًا لوقوع حادث مستمر؛ يمكن ملاحظة أطقم الطوارئ في المطار؛ ليكن في علمكم أن المطار ما زال مفتوحًا بالكامل، والرحلات تعمل دون تأخير".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,385
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,421
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,834

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة