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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير عسير يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا رافعاً الشكر للقيادة

دعا كل الأهالي والمقيمين بالتفاعل والتسجيل عبر "صحتي"

تلقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وذلك بمركز اللقاحات في مدينة أبها.

ورفع أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن الأهالي الشكر والعرفان والامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام متواصل ومباشر بصحة المواطنين والمقيمين، محافظين بذلك على الأمن الصحي الوطني الذي جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، منوهاً بما تشهده منطقة عسير كمثيلاتها من مناطق المملكة بالرعاية والعناية الطبية والخدمات الصحية المتكاملة.

وأشاد الأمير تركي بن طلال بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الصحة في متابعة وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، مقدماً شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عايض عسيري، وفريقه على الاحترافية في التنظيم، وسلاسة الإجراءات، وحسن الاستقبال، والتعامل مع المستفيدين مما يكفل للجميع التحصين والوقاية من الإصابة، مشيداً بالجهود المميزة التي بذلتها صحة عسير في تنظيم وتجهيز مركز اللقاحات بأبها، والكفاءة العالية والمهنية التي تمتاز بها الطواقم الطبية والإدارية من العاملين في المركز.

ودعا أمير منطقة عسير كل الأهالي والمقيمين بالتفاعل مع الخطة الوطنية للقاح والتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، والتواصل مع وزارة الصحة ‪حال الاستفسار على الرقم 937، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير عسير يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا رافعاً الشكر للقيادة
سبق

تلقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وذلك بمركز اللقاحات في مدينة أبها.

ورفع أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن الأهالي الشكر والعرفان والامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام متواصل ومباشر بصحة المواطنين والمقيمين، محافظين بذلك على الأمن الصحي الوطني الذي جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، منوهاً بما تشهده منطقة عسير كمثيلاتها من مناطق المملكة بالرعاية والعناية الطبية والخدمات الصحية المتكاملة.

وأشاد الأمير تركي بن طلال بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الصحة في متابعة وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، مقدماً شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عايض عسيري، وفريقه على الاحترافية في التنظيم، وسلاسة الإجراءات، وحسن الاستقبال، والتعامل مع المستفيدين مما يكفل للجميع التحصين والوقاية من الإصابة، مشيداً بالجهود المميزة التي بذلتها صحة عسير في تنظيم وتجهيز مركز اللقاحات بأبها، والكفاءة العالية والمهنية التي تمتاز بها الطواقم الطبية والإدارية من العاملين في المركز.

ودعا أمير منطقة عسير كل الأهالي والمقيمين بالتفاعل مع الخطة الوطنية للقاح والتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، والتواصل مع وزارة الصحة ‪حال الاستفسار على الرقم 937، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
02:49 PM

أمير عسير يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا رافعاً الشكر للقيادة

دعا كل الأهالي والمقيمين بالتفاعل والتسجيل عبر "صحتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تلقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة، وذلك بمركز اللقاحات في مدينة أبها.

ورفع أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن الأهالي الشكر والعرفان والامتنان، لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على ما يوليانه من اهتمام متواصل ومباشر بصحة المواطنين والمقيمين، محافظين بذلك على الأمن الصحي الوطني الذي جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا، منوهاً بما تشهده منطقة عسير كمثيلاتها من مناطق المملكة بالرعاية والعناية الطبية والخدمات الصحية المتكاملة.

وأشاد الأمير تركي بن طلال بالدور البارز الذي تقوم به وزارة الصحة في متابعة وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، مقدماً شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، خالد بن عايض عسيري، وفريقه على الاحترافية في التنظيم، وسلاسة الإجراءات، وحسن الاستقبال، والتعامل مع المستفيدين مما يكفل للجميع التحصين والوقاية من الإصابة، مشيداً بالجهود المميزة التي بذلتها صحة عسير في تنظيم وتجهيز مركز اللقاحات بأبها، والكفاءة العالية والمهنية التي تمتاز بها الطواقم الطبية والإدارية من العاملين في المركز.

ودعا أمير منطقة عسير كل الأهالي والمقيمين بالتفاعل مع الخطة الوطنية للقاح والتسجيل عبر تطبيق "صحتي"، والتواصل مع وزارة الصحة ‪حال الاستفسار على الرقم 937، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

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