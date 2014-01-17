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"سكني": 58 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" خلال 2021

البرنامج يستهدف خلال العام الجاري خدمة 180 ألف أسرة

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني، 58.883 أسرة في جميع مدن المملكة ومناطقها خلال العام الماضي 2021، ضمن أكثر من 225 ألف أسرة؛ أعلن "سكني" استفادتها، منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 180 ألف أسرة، منها 130 ألف تسكن منازلها.

جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه الأجهزة الذكية، بهدف زيادة نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.-

ويُشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توافر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض المدعوم، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على جميع التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، إضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي".

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني"، 112 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر أكثر من 147 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد على 180 ألف أرض سكنية في أغلبية مدن المملكة ومحافظاتها، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عدداً من الخدمات السكنية، منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": 58 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" خلال 2021
سبق

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني، 58.883 أسرة في جميع مدن المملكة ومناطقها خلال العام الماضي 2021، ضمن أكثر من 225 ألف أسرة؛ أعلن "سكني" استفادتها، منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 180 ألف أسرة، منها 130 ألف تسكن منازلها.

جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه الأجهزة الذكية، بهدف زيادة نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.-

ويُشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توافر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض المدعوم، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على جميع التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، إضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي".

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني"، 112 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر أكثر من 147 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد على 180 ألف أرض سكنية في أغلبية مدن المملكة ومحافظاتها، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عدداً من الخدمات السكنية، منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
01:33 PM

"سكني": 58 ألف أسرة استفادت من "البناء الذاتي" خلال 2021

البرنامج يستهدف خلال العام الجاري خدمة 180 ألف أسرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي من مستفيدي برنامج سكني، 58.883 أسرة في جميع مدن المملكة ومناطقها خلال العام الماضي 2021، ضمن أكثر من 225 ألف أسرة؛ أعلن "سكني" استفادتها، منها 186 ألف أسرة سكنت منازلها، ويستهدف البرنامج خلال العام الجاري خدمة 180 ألف أسرة، منها 130 ألف تسكن منازلها.

جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها بالشراكة مع القطاع الخاص لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم عبر موقعه وتطبيقه الأجهزة الذكية، بهدف زيادة نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030.-

ويُشترط للحصول على القرض المدعوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توافر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض المدعوم، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على جميع التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط: https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية الوطنية لتوفير عدد من التصاميم الهندسية العصرية والمطابقة لكود البناء السعودي، إضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، و"التصميم الداخلي".

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني"، 112 مشروعاً سكنياً تحت الإنشاء تُوفّر أكثر من 147 ألف وحدة متنوعة (فلل وشقق وتاون هاوس) بمتوسط أسعار 700 ألف ريال في جميع مدن ومناطق المملكة، علاوة على 223 مخططاً سكنياً توفر ما يزيد على 180 ألف أرض سكنية في أغلبية مدن المملكة ومحافظاتها، ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، كما يُقدم "سكني" عدداً من الخدمات السكنية، منها إصدار عروض الأسعار للجهات التمويلية، وخدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

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