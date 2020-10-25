"توصيف" و"رها" يحققان الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية

المنافسات تتواصل بـ114 شوطًا على ميدان الملك فهد

تواصلت منافسات اليوم الرابع من سباقات الهجن بالنعيرية، الذي تستمر فعالياته حتى الـ27 من شهر أكتوبر الحالي، بعدد 114 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وحققت "توصيف" المركز الأول لمالكها فهيد علي المري في الشوط الأول في الفترة الصباحية لمسابقة ثنايا بكار– قعدان، فيما سجل "معاند" نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه سليمان سلامة الجهني، فيما حققت "جمايل" الأفضلية في الشوط الثالث، والتي تعود ملكيتها لمسفر محمد الهاجري، وجاء "لطيف" في المركز الأول للشوط الرابع لصاحبه عبد الله نافل الشمري، وفي الشوط الخامس جاءت "شرهه" لمساعد مسعود العدواني في المركز الأول، و"الخليج" حققت المركز الأول في الشوط السادس لمالكها عبد الله نافل الشمري.

فيما سجلت "نوفا" المركز الأول في الشوط السابع لصاحبها سعيد علي المري، وفي الشوط الثامن كانت الأفضلية لـ"الصدواي" لمالكه محسن عبيد المري، وفي الشوط التاسع حققت "الشكله" المركز الأول لصاحبها مشوح عساف العنزي، وفي الشوط العاشر كانت الأفضلية لـ"متعب" لمالكه فرج عساف المري.

أما في نتائج الفترة المسائية فحازت "رها" على المركز الأول في الشوط الأول لمالكها متعب جابر المري، و"ذاهن" سجل نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه شريان محمد المري، فيما حقق المالك راشد طالب المري المركز الأول في الشوط الثالث بـ"علن"، وسجلت نتيجة الشوط الرابع الأفضلية لـ"قاسيم دافوود" بـ"ايجبت".