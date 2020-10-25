النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"توصيف" و"رها" يحققان الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية

المنافسات تتواصل بـ114 شوطًا على ميدان الملك فهد

تواصلت منافسات اليوم الرابع من سباقات الهجن بالنعيرية، الذي تستمر فعالياته حتى الـ27 من شهر أكتوبر الحالي، بعدد 114 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وحققت "توصيف" المركز الأول لمالكها فهيد علي المري في الشوط الأول في الفترة الصباحية لمسابقة ثنايا بكار– قعدان، فيما سجل "معاند" نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه سليمان سلامة الجهني، فيما حققت "جمايل" الأفضلية في الشوط الثالث، والتي تعود ملكيتها لمسفر محمد الهاجري، وجاء "لطيف" في المركز الأول للشوط الرابع لصاحبه عبد الله نافل الشمري، وفي الشوط الخامس جاءت "شرهه" لمساعد مسعود العدواني في المركز الأول، و"الخليج" حققت المركز الأول في الشوط السادس لمالكها عبد الله نافل الشمري.

فيما سجلت "نوفا" المركز الأول في الشوط السابع لصاحبها سعيد علي المري، وفي الشوط الثامن كانت الأفضلية لـ"الصدواي" لمالكه محسن عبيد المري، وفي الشوط التاسع حققت "الشكله" المركز الأول لصاحبها مشوح عساف العنزي، وفي الشوط العاشر كانت الأفضلية لـ"متعب" لمالكه فرج عساف المري.

أما في نتائج الفترة المسائية فحازت "رها" على المركز الأول في الشوط الأول لمالكها متعب جابر المري، و"ذاهن" سجل نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه شريان محمد المري، فيما حقق المالك راشد طالب المري المركز الأول في الشوط الثالث بـ"علن"، وسجلت نتيجة الشوط الرابع الأفضلية لـ"قاسيم دافوود" بـ"ايجبت".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"توصيف" و"رها" يحققان الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية
سبق

تواصلت منافسات اليوم الرابع من سباقات الهجن بالنعيرية، الذي تستمر فعالياته حتى الـ27 من شهر أكتوبر الحالي، بعدد 114 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وحققت "توصيف" المركز الأول لمالكها فهيد علي المري في الشوط الأول في الفترة الصباحية لمسابقة ثنايا بكار– قعدان، فيما سجل "معاند" نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه سليمان سلامة الجهني، فيما حققت "جمايل" الأفضلية في الشوط الثالث، والتي تعود ملكيتها لمسفر محمد الهاجري، وجاء "لطيف" في المركز الأول للشوط الرابع لصاحبه عبد الله نافل الشمري، وفي الشوط الخامس جاءت "شرهه" لمساعد مسعود العدواني في المركز الأول، و"الخليج" حققت المركز الأول في الشوط السادس لمالكها عبد الله نافل الشمري.

فيما سجلت "نوفا" المركز الأول في الشوط السابع لصاحبها سعيد علي المري، وفي الشوط الثامن كانت الأفضلية لـ"الصدواي" لمالكه محسن عبيد المري، وفي الشوط التاسع حققت "الشكله" المركز الأول لصاحبها مشوح عساف العنزي، وفي الشوط العاشر كانت الأفضلية لـ"متعب" لمالكه فرج عساف المري.

أما في نتائج الفترة المسائية فحازت "رها" على المركز الأول في الشوط الأول لمالكها متعب جابر المري، و"ذاهن" سجل نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه شريان محمد المري، فيما حقق المالك راشد طالب المري المركز الأول في الشوط الثالث بـ"علن"، وسجلت نتيجة الشوط الرابع الأفضلية لـ"قاسيم دافوود" بـ"ايجبت".

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
06:48 PM

"توصيف" و"رها" يحققان الأفضلية في اليوم الرابع لمهرجان الهجن في النعيرية

المنافسات تتواصل بـ114 شوطًا على ميدان الملك فهد

A A A
نافل السبيعي - النعيرية
0
114

تواصلت منافسات اليوم الرابع من سباقات الهجن بالنعيرية، الذي تستمر فعالياته حتى الـ27 من شهر أكتوبر الحالي، بعدد 114 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطان للماراثون، وذلك على ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية.

وحققت "توصيف" المركز الأول لمالكها فهيد علي المري في الشوط الأول في الفترة الصباحية لمسابقة ثنايا بكار– قعدان، فيما سجل "معاند" نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه سليمان سلامة الجهني، فيما حققت "جمايل" الأفضلية في الشوط الثالث، والتي تعود ملكيتها لمسفر محمد الهاجري، وجاء "لطيف" في المركز الأول للشوط الرابع لصاحبه عبد الله نافل الشمري، وفي الشوط الخامس جاءت "شرهه" لمساعد مسعود العدواني في المركز الأول، و"الخليج" حققت المركز الأول في الشوط السادس لمالكها عبد الله نافل الشمري.

فيما سجلت "نوفا" المركز الأول في الشوط السابع لصاحبها سعيد علي المري، وفي الشوط الثامن كانت الأفضلية لـ"الصدواي" لمالكه محسن عبيد المري، وفي الشوط التاسع حققت "الشكله" المركز الأول لصاحبها مشوح عساف العنزي، وفي الشوط العاشر كانت الأفضلية لـ"متعب" لمالكه فرج عساف المري.

أما في نتائج الفترة المسائية فحازت "رها" على المركز الأول في الشوط الأول لمالكها متعب جابر المري، و"ذاهن" سجل نفسه أولاً في الشوط الثاني لمالكه شريان محمد المري، فيما حقق المالك راشد طالب المري المركز الأول في الشوط الثالث بـ"علن"، وسجلت نتيجة الشوط الرابع الأفضلية لـ"قاسيم دافوود" بـ"ايجبت".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,441
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,685

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني
مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

مَن أَمِن العقوبة لم يلبس الكمامة..!

عبدالرحمن المرشد
أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

أزمة الإسكان.. الفرص والتحديات!!

غسان محمد عسيلان
ذلك الكتاب..!

ذلك الكتاب..!

محمد الرطيان
الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة