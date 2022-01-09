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تصوير الحالة الصحية لعملاء يتسبب في غرامة مالية وإغلاق مقهى بجدة

قدرت بـ40 ألف ريال

تسبب تصوير للحالة الصحية من قبل عملاء في إغلاق مقهى للمعسل والشيشة وتغريمه 40 ألف ريال.

وفي التفاصيل: أكد مصدر لـ"سبق" قيام عدد من مرتادي مقهى للمعسل بجدة بإبراز صور غير محدثة للحالة الصحية من تطبيق "توكلنا"، ومن ثم الدخول للمقر ليكتشف مراقبو الأمانة خلال زيارة مفاجئة لهم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" ذلك الإجراء؛ ما نجم عنه فرض غرامة مالية تقدر بـ40 ألف ريال وإغلاق الموقع، فضلًا عن فرض غرامات أخرى تتعلق بمخالفات فنية وصحية.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديثًا للإجراءات بالمطاعم والمقاهي بينها تعيين مراقبين عند المداخل؛ لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي، وفي حال عدم توفر الكود على المراقبين إلزام مرتادي تلك المواقع بإبراز الحالة الصحية قبل الدخول.

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تصوير الحالة الصحية لعملاء يتسبب في غرامة مالية وإغلاق مقهى بجدة
سبق

تسبب تصوير للحالة الصحية من قبل عملاء في إغلاق مقهى للمعسل والشيشة وتغريمه 40 ألف ريال.

وفي التفاصيل: أكد مصدر لـ"سبق" قيام عدد من مرتادي مقهى للمعسل بجدة بإبراز صور غير محدثة للحالة الصحية من تطبيق "توكلنا"، ومن ثم الدخول للمقر ليكتشف مراقبو الأمانة خلال زيارة مفاجئة لهم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" ذلك الإجراء؛ ما نجم عنه فرض غرامة مالية تقدر بـ40 ألف ريال وإغلاق الموقع، فضلًا عن فرض غرامات أخرى تتعلق بمخالفات فنية وصحية.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديثًا للإجراءات بالمطاعم والمقاهي بينها تعيين مراقبين عند المداخل؛ لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي، وفي حال عدم توفر الكود على المراقبين إلزام مرتادي تلك المواقع بإبراز الحالة الصحية قبل الدخول.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
05:50 PM

تصوير الحالة الصحية لعملاء يتسبب في غرامة مالية وإغلاق مقهى بجدة

قدرت بـ40 ألف ريال

A A A
محمد طيران - الرياض
3
5,746

تسبب تصوير للحالة الصحية من قبل عملاء في إغلاق مقهى للمعسل والشيشة وتغريمه 40 ألف ريال.

وفي التفاصيل: أكد مصدر لـ"سبق" قيام عدد من مرتادي مقهى للمعسل بجدة بإبراز صور غير محدثة للحالة الصحية من تطبيق "توكلنا"، ومن ثم الدخول للمقر ليكتشف مراقبو الأمانة خلال زيارة مفاجئة لهم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" ذلك الإجراء؛ ما نجم عنه فرض غرامة مالية تقدر بـ40 ألف ريال وإغلاق الموقع، فضلًا عن فرض غرامات أخرى تتعلق بمخالفات فنية وصحية.

وفي وقت سابق أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحديثًا للإجراءات بالمطاعم والمقاهي بينها تعيين مراقبين عند المداخل؛ لضمان إكمال العملاء مسح الكود الخاص بتصاريح التحقق الآلي، وفي حال عدم توفر الكود على المراقبين إلزام مرتادي تلك المواقع بإبراز الحالة الصحية قبل الدخول.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

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