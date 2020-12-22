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"قرقاش": الإعلام القطري يقوِّض أي محاولات لحل الأزمة الخليجية

قال: نبحث عن وسيلة لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل الخير للمنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء: إن "الأجواء السياسية تتطلع إلى إنهاء الأزمة الخليجية؛ لكن وسائل إعلامية قطرية مصممة على تقويض أي اتفاق".

وكتب قرقاش عبر صفحته الخاصة في "تويتر"، أن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح قد كشف في وقت سابق عن مباحثات "مثمرة" جرت في إطار "تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي"؛ بحسب "روسيا اليوم".

وقال "الصباح": إن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية، أكدت فيها كل الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وتُعقد في الخامس من يناير المقبل، قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، يحضرها الزعماء الخليجيون، وتأمل الكويت أن "تشكل فرصة لدراسة الأوضاع في المنطقة"؛ وفق ما قاله نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله.

أنور قرقاش

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قرقاش": الإعلام القطري يقوِّض أي محاولات لحل الأزمة الخليجية
سبق

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء: إن "الأجواء السياسية تتطلع إلى إنهاء الأزمة الخليجية؛ لكن وسائل إعلامية قطرية مصممة على تقويض أي اتفاق".

وكتب قرقاش عبر صفحته الخاصة في "تويتر"، أن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح قد كشف في وقت سابق عن مباحثات "مثمرة" جرت في إطار "تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي"؛ بحسب "روسيا اليوم".

وقال "الصباح": إن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية، أكدت فيها كل الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وتُعقد في الخامس من يناير المقبل، قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، يحضرها الزعماء الخليجيون، وتأمل الكويت أن "تشكل فرصة لدراسة الأوضاع في المنطقة"؛ وفق ما قاله نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:04 AM

"قرقاش": الإعلام القطري يقوِّض أي محاولات لحل الأزمة الخليجية

قال: نبحث عن وسيلة لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل الخير للمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء: إن "الأجواء السياسية تتطلع إلى إنهاء الأزمة الخليجية؛ لكن وسائل إعلامية قطرية مصممة على تقويض أي اتفاق".

وكتب قرقاش عبر صفحته الخاصة في "تويتر"، أن "الأجواء السياسية والاجتماعية في الخليج العربي تتطلع إلى إنهاء أزمة قطر، وتبحث عن الوسيلة الأمثل لضمان التزام الدوحة بأي اتفاق يحمل في ثناياه الخير للمنطقة، أما المنصات الإعلامية القطرية فتبدو مصممة على تقويض أي اتفاق. ظاهرة غريبة وصعبة التفسير".

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح قد كشف في وقت سابق عن مباحثات "مثمرة" جرت في إطار "تحقيق المصالحة ودعم وتحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي"؛ بحسب "روسيا اليوم".

وقال "الصباح": إن "مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية، أكدت فيها كل الأطراف حرصها على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

وتُعقد في الخامس من يناير المقبل، قمة مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، يحضرها الزعماء الخليجيون، وتأمل الكويت أن "تشكل فرصة لدراسة الأوضاع في المنطقة"؛ وفق ما قاله نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله.

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