قرارات أمانة جدة تفاجئ الأهالي: تدوير رؤساء 6 بلديات رغم "كورونا!"

تضع الرؤساء الجدد في حرج بالغ في ظل حاجتهم للتعرُّف على منسوبيهم والاجتماع بهم

في خضم أزمة كورونا فاجأت أمانة جدة أهالي 6 محافظات بقرارات تدوير رؤساء بلدياتها خلال الأسبوع الحالي؛ إذ أصدرت جملة من القرارات بتدوير رؤساء بلديات محافظات (القنفذة والكامل وخليص ورابغ وحجر وسبت الجارة).

ويأتي ذلك بعد أسبوع من قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تفويض أمناء البلديات بالعديد من الصلاحيات التي كانت بيد الوزير، وفي مقدمتها ترقية وتكليف وتدوير رؤساء بلديات المحافظات.

القرارات التي أصدرتها أمانة جدة ستضع رؤساء البلديات الجدد في حرج بالغ في ظل حاجتهم للتعرف على منسوبيهم، والاجتماع معهم، ووضع الخطط المناسبة لاستمرار مكافحة الوباء، وهو ما قد يكون صعبًا في ظل تعليق الدوامات، ونصائح التباعد الاجتماعي التي تطالب مَن يعملون بالاجتماعات عن بُعد، واللقاء عبر تطبيقات الجوال.

وكشف كثير من أهالي المحافظات المتضررة من ذلك التدوير عن استغرابهم الشديد من تلك القرارات في الفترة الحالية تحديدًا، مؤكدين أن أي رئيس جديد للبلدية سيحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة حتى يفهم طبيعة المحافظة، وأهم العقبات والتحديات؛ ليواصل تقديم الخدمة البلدية في الظرف الصحي الطارئ الحالي.

أحد المغردين في محافظة الكامل كتب قائلاً: "المهندس عبدالل هالغيلاني رأس بلدية الكامل منذ أشهر، وعمل ما عجز عنه سابقوه في سنوات! مسؤول ناجح، يضع خططًا، ويدير مشاريع بتميز، ‏يتم نقله بعد 8 أشهر فقط من تسلُّمه مهام عمله! ‏ويأتي مسؤول جديد بأفكار وخطط مختلفة، ويبدأ من جديد.. وهكذا!".

في حين قال مغرد آخر من خليص: "فوجئ مجتمع محافظة خليص بنقل المهندس عماد الصبحي إلى أمانة جدة دون سابق إنذار؛ فعبَّر أهل المحافظة عن حزنهم لفقدهم هذا الرجل الذي كان مِن أفضل مَن اعتلى صهوة جواد بلدية محافظة خليص. ولا نقول إلا: الله يهدي المسؤول عن ذلك".