النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قرارات أمانة جدة تفاجئ الأهالي: تدوير رؤساء 6 بلديات رغم "كورونا!"

تضع الرؤساء الجدد في حرج بالغ في ظل حاجتهم للتعرُّف على منسوبيهم والاجتماع بهم

في خضم أزمة كورونا فاجأت أمانة جدة أهالي 6 محافظات بقرارات تدوير رؤساء بلدياتها خلال الأسبوع الحالي؛ إذ أصدرت جملة من القرارات بتدوير رؤساء بلديات محافظات (القنفذة والكامل وخليص ورابغ وحجر وسبت الجارة).

ويأتي ذلك بعد أسبوع من قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تفويض أمناء البلديات بالعديد من الصلاحيات التي كانت بيد الوزير، وفي مقدمتها ترقية وتكليف وتدوير رؤساء بلديات المحافظات.

القرارات التي أصدرتها أمانة جدة ستضع رؤساء البلديات الجدد في حرج بالغ في ظل حاجتهم للتعرف على منسوبيهم، والاجتماع معهم، ووضع الخطط المناسبة لاستمرار مكافحة الوباء، وهو ما قد يكون صعبًا في ظل تعليق الدوامات، ونصائح التباعد الاجتماعي التي تطالب مَن يعملون بالاجتماعات عن بُعد، واللقاء عبر تطبيقات الجوال.

وكشف كثير من أهالي المحافظات المتضررة من ذلك التدوير عن استغرابهم الشديد من تلك القرارات في الفترة الحالية تحديدًا، مؤكدين أن أي رئيس جديد للبلدية سيحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة حتى يفهم طبيعة المحافظة، وأهم العقبات والتحديات؛ ليواصل تقديم الخدمة البلدية في الظرف الصحي الطارئ الحالي.

أحد المغردين في محافظة الكامل كتب قائلاً: "المهندس عبدالل هالغيلاني رأس بلدية الكامل منذ أشهر، وعمل ما عجز عنه سابقوه في سنوات! مسؤول ناجح، يضع خططًا، ويدير مشاريع بتميز، ‏يتم نقله بعد 8 أشهر فقط من تسلُّمه مهام عمله! ‏ويأتي مسؤول جديد بأفكار وخطط مختلفة، ويبدأ من جديد.. وهكذا!".

في حين قال مغرد آخر من خليص: "فوجئ مجتمع محافظة خليص بنقل المهندس عماد الصبحي إلى أمانة جدة دون سابق إنذار؛ فعبَّر أهل المحافظة عن حزنهم لفقدهم هذا الرجل الذي كان مِن أفضل مَن اعتلى صهوة جواد بلدية محافظة خليص. ولا نقول إلا: الله يهدي المسؤول عن ذلك".

جدة أمانة جدة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قرارات أمانة جدة تفاجئ الأهالي: تدوير رؤساء 6 بلديات رغم "كورونا!"
سبق

في خضم أزمة كورونا فاجأت أمانة جدة أهالي 6 محافظات بقرارات تدوير رؤساء بلدياتها خلال الأسبوع الحالي؛ إذ أصدرت جملة من القرارات بتدوير رؤساء بلديات محافظات (القنفذة والكامل وخليص ورابغ وحجر وسبت الجارة).

ويأتي ذلك بعد أسبوع من قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تفويض أمناء البلديات بالعديد من الصلاحيات التي كانت بيد الوزير، وفي مقدمتها ترقية وتكليف وتدوير رؤساء بلديات المحافظات.

القرارات التي أصدرتها أمانة جدة ستضع رؤساء البلديات الجدد في حرج بالغ في ظل حاجتهم للتعرف على منسوبيهم، والاجتماع معهم، ووضع الخطط المناسبة لاستمرار مكافحة الوباء، وهو ما قد يكون صعبًا في ظل تعليق الدوامات، ونصائح التباعد الاجتماعي التي تطالب مَن يعملون بالاجتماعات عن بُعد، واللقاء عبر تطبيقات الجوال.

وكشف كثير من أهالي المحافظات المتضررة من ذلك التدوير عن استغرابهم الشديد من تلك القرارات في الفترة الحالية تحديدًا، مؤكدين أن أي رئيس جديد للبلدية سيحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة حتى يفهم طبيعة المحافظة، وأهم العقبات والتحديات؛ ليواصل تقديم الخدمة البلدية في الظرف الصحي الطارئ الحالي.

أحد المغردين في محافظة الكامل كتب قائلاً: "المهندس عبدالل هالغيلاني رأس بلدية الكامل منذ أشهر، وعمل ما عجز عنه سابقوه في سنوات! مسؤول ناجح، يضع خططًا، ويدير مشاريع بتميز، ‏يتم نقله بعد 8 أشهر فقط من تسلُّمه مهام عمله! ‏ويأتي مسؤول جديد بأفكار وخطط مختلفة، ويبدأ من جديد.. وهكذا!".

في حين قال مغرد آخر من خليص: "فوجئ مجتمع محافظة خليص بنقل المهندس عماد الصبحي إلى أمانة جدة دون سابق إنذار؛ فعبَّر أهل المحافظة عن حزنهم لفقدهم هذا الرجل الذي كان مِن أفضل مَن اعتلى صهوة جواد بلدية محافظة خليص. ولا نقول إلا: الله يهدي المسؤول عن ذلك".

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:44 PM

قرارات أمانة جدة تفاجئ الأهالي: تدوير رؤساء 6 بلديات رغم "كورونا!"

تضع الرؤساء الجدد في حرج بالغ في ظل حاجتهم للتعرُّف على منسوبيهم والاجتماع بهم

A A A
محمد حضاض - جدة
3
3,223

في خضم أزمة كورونا فاجأت أمانة جدة أهالي 6 محافظات بقرارات تدوير رؤساء بلدياتها خلال الأسبوع الحالي؛ إذ أصدرت جملة من القرارات بتدوير رؤساء بلديات محافظات (القنفذة والكامل وخليص ورابغ وحجر وسبت الجارة).

ويأتي ذلك بعد أسبوع من قرار وزير الشؤون البلدية والقروية تفويض أمناء البلديات بالعديد من الصلاحيات التي كانت بيد الوزير، وفي مقدمتها ترقية وتكليف وتدوير رؤساء بلديات المحافظات.

القرارات التي أصدرتها أمانة جدة ستضع رؤساء البلديات الجدد في حرج بالغ في ظل حاجتهم للتعرف على منسوبيهم، والاجتماع معهم، ووضع الخطط المناسبة لاستمرار مكافحة الوباء، وهو ما قد يكون صعبًا في ظل تعليق الدوامات، ونصائح التباعد الاجتماعي التي تطالب مَن يعملون بالاجتماعات عن بُعد، واللقاء عبر تطبيقات الجوال.

وكشف كثير من أهالي المحافظات المتضررة من ذلك التدوير عن استغرابهم الشديد من تلك القرارات في الفترة الحالية تحديدًا، مؤكدين أن أي رئيس جديد للبلدية سيحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة حتى يفهم طبيعة المحافظة، وأهم العقبات والتحديات؛ ليواصل تقديم الخدمة البلدية في الظرف الصحي الطارئ الحالي.

أحد المغردين في محافظة الكامل كتب قائلاً: "المهندس عبدالل هالغيلاني رأس بلدية الكامل منذ أشهر، وعمل ما عجز عنه سابقوه في سنوات! مسؤول ناجح، يضع خططًا، ويدير مشاريع بتميز، ‏يتم نقله بعد 8 أشهر فقط من تسلُّمه مهام عمله! ‏ويأتي مسؤول جديد بأفكار وخطط مختلفة، ويبدأ من جديد.. وهكذا!".

في حين قال مغرد آخر من خليص: "فوجئ مجتمع محافظة خليص بنقل المهندس عماد الصبحي إلى أمانة جدة دون سابق إنذار؛ فعبَّر أهل المحافظة عن حزنهم لفقدهم هذا الرجل الذي كان مِن أفضل مَن اعتلى صهوة جواد بلدية محافظة خليص. ولا نقول إلا: الله يهدي المسؤول عن ذلك".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,646
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,297
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,716
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,734

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة