القصبي عن فتح منفذ جديدة عرعر الأسبوع المقبل: يحمل الخير للسعوديين والعراقيين

قال: بدء أعمال الملحقية التجارية السعودية ببغداد قريبا يعزّز العلاقات لمستقبل واعد

قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، اليوم، إن اعتماد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، نتائج الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، والإعلان عن فتح منفذ جديدة عرعر الأسبوع المقبل، وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية ببغداد قريباً، يعزّز العلاقات لمستقبل واعد يحمل الخير للبلدين والشعبين الشقيقين.

وكان قد أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

جاء ذلك خلال الاجتماع المرئي الذي عقده سمو ولي العهد، أمس، مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيقة، مؤكداً سموه أهمية الاجتماع بين المملكة العربية السعودية والعراق، منوّهاً بالروابط بين البلدين، حيث إنها روابط كبيرة جداً وعميقة جداً ومهمة، ويجب العمل على تحقيقها.

وقال سموه: "إن البلدين متجاوران، وكلنا عرب، ونتبع نفس الدين، ولدينا نفس المصالح، ونفس التحديات، فأنا سعيد جداً بتطوير العمل معكم ومع العراق".

ونقل سمو ولي العهد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي، للشعب العراقي الشقيق.

وكشف البيان المشترك عقب أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، أنه تم الاتفاق على افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (7) أيام -بمشيئة الله تعالى- كما سيتم تدشين وبدء أعمال الملحقية التجارية السعودية في بغداد قريباً، كما اتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة لبدء العمل بها، والسعي لبدء تطبيق بنود اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بشكل ثنائي بين البلدين الشقيقين، وتشكيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين.