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أمير الرياض يبحث مع سفير سلطنة عمان  الموضوعات المشتركة

خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين، سفير سلطنة عمان لدى المملكة، أحمد بن هلال البوسعيدي.

جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.

أمير الرياض سفير سلطنة عمان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الرياض يبحث مع سفير سلطنة عمان  الموضوعات المشتركة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين، سفير سلطنة عمان لدى المملكة، أحمد بن هلال البوسعيدي.

جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
04:20 PM

أمير الرياض يبحث مع سفير سلطنة عمان  الموضوعات المشتركة

خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين، سفير سلطنة عمان لدى المملكة، أحمد بن هلال البوسعيدي.

جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.

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