أمير الرياض يبحث مع سفير سلطنة عمان  الموضوعات المشتركة

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين، سفير سلطنة عمان لدى المملكة، أحمد بن هلال البوسعيدي.
جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين، سفير سلطنة عمان لدى المملكة، أحمد بن هلال البوسعيدي.
جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.
أمير الرياض سفير سلطنة عمان
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين، سفير سلطنة عمان لدى المملكة، أحمد بن هلال البوسعيدي.
جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.
استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين، سفير سلطنة عمان لدى المملكة، أحمد بن هلال البوسعيدي.
جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.