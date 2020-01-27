أمير الرياض يبحث مع سفير سلطنة عمان الموضوعات المشتركة

خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الاثنين، سفير سلطنة عمان لدى المملكة، أحمد بن هلال البوسعيدي.

جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات المشتركة.