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شاهد.. كيف عبّر الإيرانيون والعراقيون عن فرحتهم بمقتل "سليماني"

ما بين رقص وغناء وتبادل الكعك

عبّر عدد من أبناء الشعبين الإيراني والعراقي، عن فرحتهم الغامرة بمقتل الإرهابي قائد فيلق القدس المصنف إرهابيًّا الجنرال قاسم سليماني بطرق مختلفة، أظهرت مظاهر الفرحة والسعادة بهلاك أحد الطغاة.

وما بين الرقص والغناء وتبادل الكعك، تباينت مظاهر الفرح الإيرانية والعراقية؛ ففي العراق استقبل المتظاهرون العراقيون نبأ مقتل قاسم سليماني في بغداد بالغناء والرقص؛ حيث كان هؤلاء يتظاهرون منذ أشهر ضد الحكومة العراقية التي يرون أن إيران تهيمن عليها، وقد تجمعوا في ميدان التحرير في بغداد.

وفي إيران، التقط الفَرِحون صورًا لكعك تم تحضيره خصيصًا احتفالًا بمقتل الإرهابي وأعوانه، وكتبوا رسائل الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيهه ضربة لقلب النظام الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة، قد وجّهت ضربة فجر اليوم الجمعة، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني؛ باستخدام الطائرات المسيرة، مُسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

أبناء الشعبين الإيراني والعراقي فرحتهم بمقتل سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد.. كيف عبّر الإيرانيون والعراقيون عن فرحتهم بمقتل "سليماني"
سبق

عبّر عدد من أبناء الشعبين الإيراني والعراقي، عن فرحتهم الغامرة بمقتل الإرهابي قائد فيلق القدس المصنف إرهابيًّا الجنرال قاسم سليماني بطرق مختلفة، أظهرت مظاهر الفرحة والسعادة بهلاك أحد الطغاة.

وما بين الرقص والغناء وتبادل الكعك، تباينت مظاهر الفرح الإيرانية والعراقية؛ ففي العراق استقبل المتظاهرون العراقيون نبأ مقتل قاسم سليماني في بغداد بالغناء والرقص؛ حيث كان هؤلاء يتظاهرون منذ أشهر ضد الحكومة العراقية التي يرون أن إيران تهيمن عليها، وقد تجمعوا في ميدان التحرير في بغداد.

وفي إيران، التقط الفَرِحون صورًا لكعك تم تحضيره خصيصًا احتفالًا بمقتل الإرهابي وأعوانه، وكتبوا رسائل الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيهه ضربة لقلب النظام الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة، قد وجّهت ضربة فجر اليوم الجمعة، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني؛ باستخدام الطائرات المسيرة، مُسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
03:58 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:18 PM

شاهد.. كيف عبّر الإيرانيون والعراقيون عن فرحتهم بمقتل "سليماني"

ما بين رقص وغناء وتبادل الكعك

A A A
ياسر نجدي - الرياض
2
11,698

عبّر عدد من أبناء الشعبين الإيراني والعراقي، عن فرحتهم الغامرة بمقتل الإرهابي قائد فيلق القدس المصنف إرهابيًّا الجنرال قاسم سليماني بطرق مختلفة، أظهرت مظاهر الفرحة والسعادة بهلاك أحد الطغاة.

وما بين الرقص والغناء وتبادل الكعك، تباينت مظاهر الفرح الإيرانية والعراقية؛ ففي العراق استقبل المتظاهرون العراقيون نبأ مقتل قاسم سليماني في بغداد بالغناء والرقص؛ حيث كان هؤلاء يتظاهرون منذ أشهر ضد الحكومة العراقية التي يرون أن إيران تهيمن عليها، وقد تجمعوا في ميدان التحرير في بغداد.

وفي إيران، التقط الفَرِحون صورًا لكعك تم تحضيره خصيصًا احتفالًا بمقتل الإرهابي وأعوانه، وكتبوا رسائل الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيهه ضربة لقلب النظام الإيراني.

وكانت الولايات المتحدة، قد وجّهت ضربة فجر اليوم الجمعة، استهدفت قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري"، الإرهابي قاسم سليماني؛ باستخدام الطائرات المسيرة، مُسفرة عن مقتله مع عدد من قيادات وأعضاء في "الحشد الشعبي".

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