فيديو شكوى من تأخير إسعاف مصابة كورونا.. صحة جازان لـ"سبق": تم نقلها وكانت مجدولة

أكدت أنها مستمرة في تقديم خدماتها للتعامل مع جميع الحالات المصابة والمخالطة

شكا مواطن من تأخير نقل امرأة مصابة بفيروس كورونا بحسب مقطع فيديو سجله وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعية، قائلاً إن الصحة لم تتجاوب مع بلاغاته لتعجيل نقل الحالة.

وأكدت "صحة جازان"، في تصريح لـ"سبق" عبر المتحدث باسمها محمد دراج، حول الفيديو المتداول أنه تم نقل الحالة إلى المحجر الصحي والحالة مستقرة ولا تستدعي نقلها للمستشفى.

وقال: علماً بأنها كانت ضمن الحالات المجدولة للنقل، وأكدت صحة جازان أنها مستمرة في تقديم خدماتها للتعامل مع جميع الحالات المصابة والمخالطة متمنية للجميع دوام الصحة.