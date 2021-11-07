متحدث "الصحة": الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة وفعّالة

أكثر من 46 مليون جرعة أعطيت بالمملكة ونقترب من تحصين 22 مليون شخص

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا آمنة وفعّالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا: أكثر من 46 مليون جرعة من لقاحات #كورونا تم إعطاؤها في #المملكة.. ونقترب من تحصين 22 مليون شخص بجرعتين.

وتابع: إن جائحة #كورونا المستجد مستمرة حول العالم، وهناك دول شهدت ارتفاعاً في الإصابات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التحصين في مواجهة المتحورات.

وقال: إصابات #كورونا حول العالم تجاوزت ربع مليار إصابة مؤكدة.. والوفيات تجاوزت 5.06 مليون وفاة.

وأردف: سعادتنا ناقصة بسبب تردّد بعض أفراد المجتمع في تلقي جرعات لقاحات #كورونا أو ترددهم في استكمال التحصين، ومن القلب يجب أخذ لقاحات #كورونا واستكمال التحصين؛ لصحتكم وصحة من حولكم.