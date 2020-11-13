النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 441 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 454 خلال الـ24 ساعة الماضية

مقتل وإصابة 6 من "الأمن الأفغاني" إثر تفجير سيارة ملغمة

انتحاري نفّذ الهجوم عند المدخل الغربي للعاصمة كابول

فجّر انتحاري سيارته الملغمة عند المدخل الغربي للعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة؛ مما تَسَبب في مقتل عنصرين على الأقل من قوات الأمن الحكومية وإصابة أربعة آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، طارق آريان: إن التفجير استهدف نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية قرب بوابة العبور.

وبحسب "العربية نت"؛ فقد جاء الهجوم على نقطة التفتيش العسكرية، بعد أسابيع من أعمال العنف، شهدت هجومًا شنّه مسلحون في جامعة كابول، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا معظمهم من الطلاب، في وقت سابق من الشهر الحالي، وأعلنت مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" مسؤوليتها عنه.

هذا وقد حث رئيس مفاوضات السلام في الحكومة الأفغانية، عبدالله عبدالله، اليوم الجمعة، حركة "طالبان" على التوصل إلى تفاهم وإيجاد حل سلمي للحرب الجارية.

وقال: عرضنا طرقًا؛ لكن "طالبان" لا تحاول الوصول إلى تفاهم.

بدوره، قال المتحدث باسم حاكم ولاية قندز، شمالي البلاد، عصمت الله مرادي: إن مسلحي "طالبان" هاجموا، أمس الخميس، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن الحكومية في الولاية؛ مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين آخريْن.

وقد أفادت وزارة الدفاع بمقتل عشرة من مسلحي "طالبان" خلال مواجهات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل وإصابة 6 من "الأمن الأفغاني" إثر تفجير سيارة ملغمة
سبق

فجّر انتحاري سيارته الملغمة عند المدخل الغربي للعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة؛ مما تَسَبب في مقتل عنصرين على الأقل من قوات الأمن الحكومية وإصابة أربعة آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، طارق آريان: إن التفجير استهدف نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية قرب بوابة العبور.

وبحسب "العربية نت"؛ فقد جاء الهجوم على نقطة التفتيش العسكرية، بعد أسابيع من أعمال العنف، شهدت هجومًا شنّه مسلحون في جامعة كابول، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا معظمهم من الطلاب، في وقت سابق من الشهر الحالي، وأعلنت مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" مسؤوليتها عنه.

هذا وقد حث رئيس مفاوضات السلام في الحكومة الأفغانية، عبدالله عبدالله، اليوم الجمعة، حركة "طالبان" على التوصل إلى تفاهم وإيجاد حل سلمي للحرب الجارية.

وقال: عرضنا طرقًا؛ لكن "طالبان" لا تحاول الوصول إلى تفاهم.

بدوره، قال المتحدث باسم حاكم ولاية قندز، شمالي البلاد، عصمت الله مرادي: إن مسلحي "طالبان" هاجموا، أمس الخميس، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن الحكومية في الولاية؛ مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين آخريْن.

وقد أفادت وزارة الدفاع بمقتل عشرة من مسلحي "طالبان" خلال مواجهات.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
06:21 PM

مقتل وإصابة 6 من "الأمن الأفغاني" إثر تفجير سيارة ملغمة

انتحاري نفّذ الهجوم عند المدخل الغربي للعاصمة كابول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
297

فجّر انتحاري سيارته الملغمة عند المدخل الغربي للعاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة؛ مما تَسَبب في مقتل عنصرين على الأقل من قوات الأمن الحكومية وإصابة أربعة آخرين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، طارق آريان: إن التفجير استهدف نقطة تفتيش تابعة للقوات الحكومية قرب بوابة العبور.

وبحسب "العربية نت"؛ فقد جاء الهجوم على نقطة التفتيش العسكرية، بعد أسابيع من أعمال العنف، شهدت هجومًا شنّه مسلحون في جامعة كابول، وأسفر عن مقتل 22 شخصًا معظمهم من الطلاب، في وقت سابق من الشهر الحالي، وأعلنت مجموعة تابعة لتنظيم "داعش" مسؤوليتها عنه.

هذا وقد حث رئيس مفاوضات السلام في الحكومة الأفغانية، عبدالله عبدالله، اليوم الجمعة، حركة "طالبان" على التوصل إلى تفاهم وإيجاد حل سلمي للحرب الجارية.

وقال: عرضنا طرقًا؛ لكن "طالبان" لا تحاول الوصول إلى تفاهم.

بدوره، قال المتحدث باسم حاكم ولاية قندز، شمالي البلاد، عصمت الله مرادي: إن مسلحي "طالبان" هاجموا، أمس الخميس، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن الحكومية في الولاية؛ مما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة اثنين آخريْن.

وقد أفادت وزارة الدفاع بمقتل عشرة من مسلحي "طالبان" خلال مواجهات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,770
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,021
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,280
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,233

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة