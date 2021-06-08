نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين 1075 جولة ميدانية بمدينة عرعر، على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، والتحقق من التزامها بنظام حماية المستهلك. وشملت الجولات الرقابية المولات والمنافذ التجارية الكبرى، ومحطات تعبئة الوقود، ومراكز صيانة السيارات، كما باشرت خلالها الفرق الرقابية 330 بلاغاً. وتواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

"تجارة الشمالية" تنفذ ألف جولة ميدانية على المنشآت في عرعر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-08 نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين 1075 جولة ميدانية بمدينة عرعر، على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، والتحقق من التزامها بنظام حماية المستهلك.



وشملت الجولات الرقابية المولات والمنافذ التجارية الكبرى، ومحطات تعبئة الوقود، ومراكز صيانة السيارات، كما باشرت خلالها الفرق الرقابية 330 بلاغاً.



وتواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442 04:04 PM

"تجارة الشمالية" تنفذ ألف جولة ميدانية على المنشآت في عرعر للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والتزامها بـ"حكاية المستهلك"





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نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين 1075 جولة ميدانية بمدينة عرعر، على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، والتحقق من التزامها بنظام حماية المستهلك.



وشملت الجولات الرقابية المولات والمنافذ التجارية الكبرى، ومحطات تعبئة الوقود، ومراكز صيانة السيارات، كما باشرت خلالها الفرق الرقابية 330 بلاغاً.



وتواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.